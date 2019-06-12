FİNANS

BDDK'dan mobilya alımları için taksit açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 21:05 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı.

BDDK'dan mobilya alımları için taksit açıklaması

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBu da son trend!Bu da son trend!
ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldıÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı
Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyorKadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

KOBİ'lere yeni destek

KOBİ'lere yeni destek

Kendisi için yapmıştı şimdi taleplere yetişemiyor

Kendisi için yapmıştı şimdi taleplere yetişemiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı

ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı

Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı

Yumurtanın kolisi 5 liraya kadar düştü

Kolisi 5 liraya kadar düştü

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türk Ticaret Bankası'nın satın alma süreci askıya alındı

Türk Ticaret Bankası'nın satışında önemli gelişme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.