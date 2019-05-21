BDDK döviz alımına yeni kural getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi. Yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından dün akşam saatlerinde bankalara gönderilen yazıda "Gerçek kişilerin günlük 100,000 dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde, dövizin ilgilinin hesaba aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının, fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi... gerekli görülmektedir" ifadesi yer aldı.

Yazıda kararın, "Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen" alındığı belirtildi.

KAYNAK:REUTERS

