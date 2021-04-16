BDDK gözetim sistemi kuruyor!

BDDK, dijitalleşme ile yeni kanalların yaygınlaştığını ve bununla birlikte genç ve yaşlı gibi kırılgan müşteri profilinde artış olduğunu belirterek finansal tüketicilerin korunması gerektiğini açıkladı. BDDK, bunun için gözetim sistemi kuruyor.

"DİJİTALLEŞMENİN ETKİSİYLE GENÇ VE YAŞLI MÜŞTERİ PROFİLİ ARTIYOR"

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde bankacılık sektöründe;

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak finansal inovasyonun, dijitalleşmenin ve yeni kanalların artması,

Gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaşması,

Bankacılık hizmetlerine erişim sağlayan nüfusun son on yıllık süre zarfında büyük ölçüde artması,

Bireysel bankacılık uygulamalarının ekonomik ve sosyal yönleriyle toplum üzerindeki etkilerinin büyümesi,

gibi gelişmelerin yaşandığına dikkat çekildi.

Bu gelişmelere uygun olarak G-20, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayımladıkları ilke, rehber ve raporlar kapsamında, üye ülkelerden finansal tüketicilerin korunmasına yönelik "denetim ve gözetim sistemi" kurmalarının beklendiği vurgulandı.

Dünya Bankası'nın da tüketicinin korunması ve finansal okur-yazarlığın artırılmasının finansal piyasaların uzun vadeli istikrarı için önemine dikkat çektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: