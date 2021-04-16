FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BDDK gözetim sistemi kuruyor!

BDDK gözetim sistemi kuruyor!

16.04.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDK), banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, “Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli"nin (BAM) geliştirildiğini duyurdu.

BDDK gözetim sistemi kuruyor!

BDDK, dijitalleşme ile yeni kanalların yaygınlaştığını ve bununla birlikte genç ve yaşlı gibi kırılgan müşteri profilinde artış olduğunu belirterek finansal tüketicilerin korunması gerektiğini açıkladı. BDDK, bunun için gözetim sistemi kuruyor.

"DİJİTALLEŞMENİN ETKİSİYLE GENÇ VE YAŞLI MÜŞTERİ PROFİLİ ARTIYOR"

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde bankacılık sektöründe;

  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak finansal inovasyonun, dijitalleşmenin ve yeni kanalların artması,

  • Gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaşması,

  • Bankacılık hizmetlerine erişim sağlayan nüfusun son on yıllık süre zarfında büyük ölçüde artması,

  • Bireysel bankacılık uygulamalarının ekonomik ve sosyal yönleriyle toplum üzerindeki etkilerinin büyümesi,

gibi gelişmelerin yaşandığına dikkat çekildi.

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Bu gelişmelere uygun olarak G-20, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayımladıkları ilke, rehber ve raporlar kapsamında, üye ülkelerden finansal tüketicilerin korunmasına yönelik "denetim ve gözetim sistemi" kurmalarının beklendiği vurgulandı.

Dünya Bankası'nın da tüketicinin korunması ve finansal okur-yazarlığın artırılmasının finansal piyasaların uzun vadeli istikrarı için önemine dikkat çektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu kapsamda; 2021 yılı Ekonomik Reform Paketi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı doğrultusunda “Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli (BAM)” geliştirilmiş olup BAM ile halihazırda yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır."

*DHA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kripto' tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kripto' tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor!Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor!
Kira yardımı nasıl alınır?Kira yardımı nasıl alınır?
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İkinci el araba piyasasında bahar!

İkinci el araba piyasasında bahar!

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.