FİNANS

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi! Swap nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.Swap nedir? Peki BDDK'nın sınırlama açıklaması ne anlama geliyor?

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi! Swap nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamaya göre bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip, döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek.

Bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecek. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacak.


"TL spekülasyonunu sınırlayacak hamle"

Karara ilişkin acıklamada bulunan AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, bu tür para swap işlemlerinin genelde yabancı yatırımcının TL pozisyon alımlarıyla ilgili olduğunu belirterek, "Buna kısıtlama gelmiş. BDDK'nın bahsettiği spot ayakta yabancı yatırımcı TL borç alıp, sonra TL'yi açığa satıyor. Buna artık öz kaynak sınırı gelmiş. BDDK'nın bu açıklamasına TL spekülasyonunu sınırlayacak bir hamle denebilir." ifadelerini kullandı.
"Karar, yatırımcı algısı açısından kritik olumlu"

Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer de, bankaların ihtiyaç duydukları dolar likiditesini artırabilmek için sahip oldukları TL'yi dolara dönüştürmeye imkan tanıyan swap sözleşmelerine sınır getirilmesinin herşeyden önce yatırımcı algısı açısından kritik olumlu ederi bulunduğunu vurguladı.

BDDK’nın salt bu kararı dikkate alındığında, Türkiye'nin halihazırda yaşanılan zorluklara karşı, önyargıların aksine sermaye kontrolünü düşünmediğini ancak büyümede daha fazla erozyona yol açmamak için de faiz dışı araçları daha etkin kullanmayı değerlendirdiğini ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"Swap işlemlerinde doları halihazırda iki kaynak vermektedir. TCMB ve yurt dışı. Son günlerde TL faizi TCMB'de yüzde 17,75 olduğu, yurt dışında ise yüzde 25'lere ulaştığı için işlemler yurt dışına kaymıştı. TCMB'den bankalar 7,5 milyar dolarlık swap işlemi limit bulunmakta iken, cuma günü itibarıyla sadece 0,4 milyar dolar kullanılıyordu. BDDK'nın bu adımı ile bankalar faize bakmaksızın TCMB'den daha fazla swap işlemi yapmak zorunda kalacak. BDDK'nın bu olumlu adımını, diğer paydaşların makroekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik tedbirleri takip edebilirse, Türkiye'nin bu zorlu süreçten de görece daha az hasarla çıkmasının mümkün olabileceğine inanıyoruz."AA

Swap nedir?

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İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.

Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve / veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştiriyor ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmiyor.

İki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işleme ise çapraz döviz swapı deniyor.

BDDK'nın sınırlama açıklaması ne anlama geliyor?

Ekonomist Uğur Gürses, Twitter'dan yaptığı açıklamada BDDK'nın kararının 'yabancı oyuncuların TL borçlanıp bununla dolar satın alıp TL'ye değer kaybettirmesinin önüne geçmeyi' hedeflediğini belirtti:

"Swap kısıtlamasının anlamı: Yabancı oyuncular TL borçlanıp bununla dolar satın alıp TL'ye değer kaybettirmesin diye Türk bankalarına "TL borç verip döviz borç alma" sınırı konması."

Gürses, "TL'nin fiyatını (kalkanını) güçlendirmeden aktığı mecrayı setle kapatmak çok işe yaramaz. Spekülatör bunun yolunu bulur" yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı'na konuşan ekonomist Haluk Bürümcekçi ise swap işlemlerinin genelde yabancı yatırımcının TL pozisyon alımlarıyla ilgili olduğunu belirtti ve ekledi: "

"Buna kısıtlama gelmiş. BDDK'nın bahsettiği spot ayakta yabancı yatırımcı TL borç alıp, sonra TL'yi açığa satıyor. Buna artık öz kaynak sınırı gelmiş. BDDK'nın bu açıklamasına TL spekülasyonunu sınırlayacak bir hamle denebilir."


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