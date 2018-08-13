FİNANS

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 00:14 | Son Güncelleme

BDDK Swap işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK Swap işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.

BDDK tarafından yapılan açıklama şöyle; "Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
1 tonluk 'Gladyatör' adlı kurbanlık, 15 bin liraya satıldı1 tonluk 'Gladyatör' adlı kurbanlık, 15 bin liraya satıldı
CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyizCHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK banka

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Dolara inat çay 50 kuruş

Dolara inat çay 50 kuruş

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.