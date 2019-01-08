BDDK ve TMSF üyeliklerine atamalar yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyelikleri ile Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlıklarına atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, BDDK üyeliklerine Ahmet Aksu, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı atandı.

Kararlarla, TMSF üyeliklerine de Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi.

Aynı gazetede yer alan diğer kararlarla, Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına; Ahmet Minder, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakçı ve Serkan Taranoğlu atandı. KAYNAK:REUTERS

