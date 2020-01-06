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  4. Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da buluşacak

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da buluşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

BTSO öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve BEKSİAD iş birliğinde 8 Ocak'ta başlayacak Junioshow Fuarı'na 60 ülkeden binden fazla iş insanının katılması bekleniyor

"Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" (Junioshow), kapılarını 8 Ocak'ta ziyaretçilerine açacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğinde 4 gün sürecek fuarda, 200'e yakın firma stant kuracak.

Sektördeki tüm yeniliklerin sergileneceği ve trendleri belirleyecek ürünlerin görücüye çıkacağı fuar, 4 salonda toplam 20 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Firmalar, 0-12 yaş grubu bebe ve çocuk hazır giyimi ilkbahar-yaz koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Fuarda ayrıca BTSO Ticari Safari Projesi ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'nin katkılarıyla yaklaşık 60 ülkeden binden fazla yabancı iş insanı Bursalı firmalarla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, oda olarak iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel ticari iş hacminin artırılması amacıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Özellikle Ticaret Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen UR-GE projelerinin sektörlerin ihracatına büyük güç kattığını belirten Kuş, "Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini gerçekleştiren Bursa, başlattığımız UR-GE projeleriyle küresel rekabette de önemli bir oyuncu haline geldi. Proje ile çok sayıda firmamızı ihracatla tanıştırdık. Son 3 yılda firmalarımızın ihracatlarını yüzde 147 artırmasına öncülük ettik. Projelerimizin en önemli kazanımlarından biri de Junioshow Fuarı oldu." ifadelerini kullandı.

- Fuarın ilk iki gününde defile de yapılacak

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünü yılda iki kez Bursa'da düzenledikleri fuarlarda buluşturduklarını hatırlattı.

Katılımcıların çoğunlukla yerli firmalardan oluşacağı bilgisini veren Ersözlü, şunları kaydetti:

"Bursalı firmaların yanı sıra Adana, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Mersin illerinden de firmaların stantlarının yer alacağı fuar, Orta Doğu, Rusya ve Afrika coğrafyası başta olmak üzere değişik bölgelerde bulunan 60'ın üzerinde ülkeden gelecek binden fazla iş insanını ağırlayacak. Yabancı alıcıların Türkiye'de üretilen ürünleri yerinde inceleme fırsatı bularak önemli anlaşmalara imza atacakları fuar, Bursalı üretici firmaları Ar-Ge çalışmalarını artırmaya, kalite odaklı üretim anlayışlarını tasarım ve teknolojiye yaptıkları yatırımlarla geliştirmeye teşvik ediyor."

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da bebe-çocuk konfeksiyonunun son dönemin yükselen sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Katılımcı firmaların fuara özel hazırladıkları yeni koleksiyonlarından oluşan Junioshow Defilesi, 8-9 Ocak'ta yapılacak. BTSO tarafından BEKSİAD iş birliğiyle, Ticaret Bakanlığı desteği ile bu yıl 4'üncü kez düzenlenen "Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması" ödül töreni 8 Ocak'ta fuar açılışının ardından gerçekleştirilecek.

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Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü fuarda buluşacak bursa fuar

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