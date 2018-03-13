FİNANS

Bebek maması fiyatları yüzde 70 arttı

13 Mart 2018 15:33

Bebek maması fiyatlarının son bir yılda yüzde 70’e varan oranda artması aileleri şaşkına çevirdi. Bu durum aileleri zor durumda bırakırken, eczacılar, bebek mamasının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmeyen ürünler grubunda olması nedeniyle firmaların inisiyatifine bırakıldığını ve fiyatların bu sebeple yükseldiğini iddia etti.

Bebek maması fiyatları yüzde 70 arttı
Bebek maması fiyatlarının son bir yılda yüzde 70'e varan oranlarda artmasından aileler kadar eczacılar da şikayetçi. Eczacılar 1 kilo 200 gramlık bebek mamasının fiyatının 2017 yılının şubat ayında 80 lira iken bu yılın ilk iki ayında yüzde 70'lik artışla 128 liraya çıkmasının aileler kadar kendilerini de düşündürdüğünü belirterek mamaların SGK tarafından ödenmeyen ürünler grubunda yer almasının buna sebep olduğunu iddia etti.
 
 
“FİRMALAR KENDİ BAŞINA HAREKET EDİYOR”
 
Fiyat artışlarını firmalara bağlayan ve eczanelerde satılan ürünlerin iki gruba ayrıldığını belirten eczacı Nurullah Karadeniz, “SGK'nın ödediği ürünler, bir de ödemediği ürünler var.  SGK ödeyici olduğu için firmalarla belirli bir oranda artış için anlaşıyor. Fiyatların bu şekilde yükselmesini frenleyebiliyor ama ödenmeyen ürünler için firma bir nevi kendi başına hareket edip çok yüksek oranda zamlar yapabiliyor. Bunlara örnek olarak bebek mamalarını verebiliriz. Türkiye'de en çok satılan bebek mamalarından bir markanın fiyatlarına bakacak olursak 1 Şubat 2017'de 75 lira iken, 128 liraya yükselmiş.  Bir sene içerisinde yüzde 69.3'lük bir artış göstermiş. Diğer en çok satılan bebek mamalarından birinde ise yüzde 76'lık bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bu da yine bir senelik değişim. Tabi sadece çocuk mamaları değil soğuk algınlığı ilaçları da hem kur farkından hem de firmaların yüksek zamlarından dolayı baya mağduriyet yaşatıyor. Elimdeki listeye bakınca üçüz bebekleri olan bir aileyi düşünmek bile istemiyorum. Yani bin liraya yakın mama giderleri olur. Diğer giderleri de hesaplarsanız ailenin bütün maaşı sadece bebeğin maması ve diğer giderlerine gidebilir” diye konuştu.İHA
 
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