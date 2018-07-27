Bankalar düğmeye bastı! İşte bankaların bedelli askerlik kredileri

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere özel, avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kapsamda TEB, 15 bin TL kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70’ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı sağlıyor.

Yapı Kredi Bankası 15 bin TL 48 ay vadeli kredi için 532 TL ödemek gerekiyor. İşte Yapı Kredi'nin bedelli kredisi koşulları:

Bedelli askerlik 2018 banka kredileri ve faiz oranları belli oldu mu? Bedelli askerlikte son nokta konuldu, 6 milyona yakın kişiyi ilgilendiren bedelli askerlikte yaş ve ücret kriterleri belirlendi. 1 Ocak 1994 öncesi vatandaşlar için bedelli kararı alındı. Ücret için ise 15 bin lirada mütabık kalındı. Ücretin belli olmasının ardından bankalar düğmeye bastı. İnternette bedelli askerlik kredi başvurusu ve faiz oranlarıyla ilgili aramalar yapılırken, bazı vatandaş internette bedelli parasını ödemek için eşyalarını satışa çıkardı. Peki bedelli askerlikte hangi banka, 15 bin liraya yüzde kaç faizle kredi veriyor? Bedelli askerlik ücreti ve krediyle ilgili son haberler Mynet Finans'ta.

Vade seçeneklerinin 3 ay ile 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

ŞEKERBANK'TAN BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için finansman desteği sağlıyor. Banka, 15 bin TL’ye kadar, 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanılacak Bedelli Askerlik Kredisi için avantajlı faiz oranları sunarken kredi tahsis ücreti de almıyor.

Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere özel uygun koşullarda ürün geliştirdi. Banka, ‘Bedelli Askerlik Kredisi’ ile 15.000 TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarının sunulduğu kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.

ING BANK'TAN BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

TBMM Genel Kurulu'na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından ING Bank, “Bedelli Askerlik Kredisi” çıkardı.

ING Bank açıklamasına göre krediden yararlanmak isteyen müşteriler, 15 bin liralık bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleri ile kullanabilecek ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecek.