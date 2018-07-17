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Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik ile ilgili detaylar belli oldu. Gözler bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik kredisi faiz oranında çevrildi. İşte bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama ve kredi alma şartları... Alınan 15 bin TL ne kadar faizle geri ödenecek? İşte detaylar...

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

2018 Bedelli askerlikte yaşın 25, ücretin ise 15 bin TL olduğunun açıklanmasından sonra şimdi gözler bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak ve bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri ve bedelli askerlik bireysel kredi oranları merak konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 5 milyon gencin meraklı gözlerle beklediği bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedelin benimsendiğini açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 5 milyondan fazla insanın bedelliyi beklediğini, askerin yıllık talebinin ise 300 binlerde olduğunu, yani çok büyük yığılma olduğunu duyurdu. Bülent Turan, "yaş sınırı ve ücretin" sorulması üzerine, "25 yaş ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük askerlik hizmeti öngörülüyor. Tabii buna ilişkin çalışma ve takdir komisyonundur, Genel Kurulundur." Şeklinde konuştu.

Bedelli askerlik için kredi çekeceklere Ziraat Bankası ve Vakıfbank bireysel kredi oranı en düşük devlet bankası oldu. Bedelli askerlik için bankalardan kredi çekecek vatandaşlar faize bulaşmamak için katılım bankaların da daha hesaplı olarak bedelli askerlik kredisinin vermesini bekliyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek isteyenlerin gözü faizsiz katılım bankalarından gelecek müjdeli habere çevrildi.

Şuan 15 bin TL ihtiyaç kredisi için ödeme tablosu:

Şuan en uygun ihtiyaç kredisi veren banka Ziraat bankası. 1,63 faiz oranı ile borçlanma imkanı sunuyor. 15 bin TL 48 ay vade ile 23.343 TL'ye geliyor. 48 ay/ 485 TL olarak aylık ödeniyor.

Türkiye İş Bankası, 1,7 faiz oranı ile 48 ay vade 23,744 lirayla geri ödeniyor. Aylık ödemesi 493 lira.

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### iŞTE BANKALARIN 48 AY 15 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartları

Bedelli askerlik ücreti ödemelerinde bankalardan bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen kişilerin belirli bazı şartları taşımaları gerekiyor. Örneğen banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor.

Bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinilkle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor.

Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.

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