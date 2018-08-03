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Bedelli askerlik 2018 kredisi başvuru şartları neler? İşte bedelli askerlikte uygun kredi veren bankaların listesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik 2018 güncel son durumlarla ilgili art arda haberler geliyor. Bankalar bedelli askerlik kredisi için kampanya yarışına girdi. Kimi banka faiz oranında avantaj sağlarken kimisi üç ay erteleme fırsatı veriyor, kimisi de kredi tahsis ücretini almıyor. Peki 15 bin TL kredi çekenler ne kadar faiz ödeyecek? İşte bankaları bedelli askerlik kredi faiz oranları...

Bedelli askerlik 2018 kredisi başvuru şartları neler? İşte bedelli askerlikte uygun kredi veren bankaların listesi

Bedelli askerlik 2018 banka kredileri ve faiz oranları belli oldu mu? Bedelli askerlikte son nokta konuldu, 6 milyona yakın kişiyi ilgilendiren bedelli askerlikte yaş ve ücret kriterleri belirlendi. 1 Ocak 1994 öncesi vatandaşlar için bedelli kararı alındı. Ücret için ise 15 bin lirada mütabık kalındı. Ücretin belli olmasının ardından bankalar düğmeye bastı. İnternette bedelli askerlik kredi başvurusu ve faiz oranlarıyla ilgili aramalar yapılırken, bazı vatandaş internette bedelli parasını ödemek için eşyalarını satışa çıkardı. Peki bedelli askerlikte hangi banka, 15 bin liraya yüzde kaç faizle kredi veriyor? Bedelli askerlik ücreti ve krediyle ilgili son haberler Mynet Finans'ta.

BEDELLİ ASKERLİK 2018 BANKA KREDİLERİ VE FAİZ ORANLARI

YAPIKREDİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Yapı Kredi Bankası 15 bin TL 48 ay vadeli kredi için 532 TL ödemek gerekiyor. İşte Yapı Kredi'nin bedelli kredisi koşulları:

yapikredi-odeme

TEB’den 3 AY ERTELEMELİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere özel, avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kapsamda TEB, 15 bin TL kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70’ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı sağlıyor.

Vade seçeneklerinin 3 ay ile 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

ŞEKERBANK'TAN BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için finansman desteği sağlıyor. Banka, 15 bin TL’ye kadar, 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanılacak Bedelli Askerlik Kredisi için avantajlı faiz oranları sunarken kredi tahsis ücreti de almıyor.

Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere özel uygun koşullarda ürün geliştirdi. Banka, ‘Bedelli Askerlik Kredisi’ ile 15.000 TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarının sunulduğu kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.

ING BANK'TAN BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

TBMM Genel Kurulu'na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından ING Bank, “Bedelli Askerlik Kredisi” çıkardı.
ING Bank açıklamasına göre krediden yararlanmak isteyen müşteriler, 15 bin liralık bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleri ile kullanabilecek ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecek.

QNB FİNANSBANK’DAN 3 AY ERTELEMELİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

QNB Finansbank %1,79 dan başlayan aylık faiz oranları ve 48 aya varan vadelerle bedelli askerlik kredisi sunuyor. Ayrıca QNB Finansbank şubelerinden yapılan başvurularda 3 ay ödeme erteleme imkanı sunulurken, internet ve cep şube kanallarından ise anında kullandırım imkanı sunuyor. Detaylı bilgiye QNB Finansbank web sitesinden ulaşılabilmektedir.

QNB Finansbank bedelli askerlik kredisinden faydalanmak isteyenler bedelli askerlik taleplerini gösterir evrak ile kredi kullanabilecek. Bu evrak müşteri tarafından askerlik şubesinden veya e-devlet şifresi ile internetten temin edilebiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN HER ŞEYİ SATIŞA ÇIKARDILAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bedelli askerliğin de olduğu torba yasa tasarısı kabul edildi. Bunun üzerine birçok kişi, bedelli askerlikten faydalanabilmek için para bulma arayışına girdi. Bankalar 48 aya kadar vadelerde kredi hazırlarken, bazıları çareyi otomobilini, evini, traktörünü ve hayvanlarını satışa çıkarmakta buldu. Bununla birlikte online satış sitelerinde ikinci el hareketliliği oluştu. Bedelli askerlik ücretini karşılayabilmek için satışa sunulanlar arasında arsa, ev, iş yeri, otomobil, motosiklet, ticari ve deniz araçları, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kol saatinin yanı sıra inek ile at gibi hayvanlar da yer aldı.

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