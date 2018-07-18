Bedelli askerlik için en uygun kredi nasıl olacak?

Bedelli askerlik en son 2 Aralık 2014 tarihinde çıkmıştı. Bu haktan 27 yaşını doldurmuş olanlar askere gitmeden 18 bin lira karşılığında yararlanabilmişti. 2011’deki düzenlemede ise 30 yaş sınırı, 30 bin lira ve 21 gün askerlik hizmeti şartı vardı. Dün açıklanan yeni düzenlemeyle 31 Aralık 1993’ten önce doğanlar (25 yaş), 15 bin lira bedel ve 28 günlük hizmetle askerlikten muaf tutulacak.

KAMPANYA BEKLENİYOR



15 bin liralık ücret az gibi görünse de çoğu kişi için önemli bir tutar. Bu birikime sahip olmayanlar için kredi fırsatı var. Bankalar geçtiğimiz yıllarda bedelli askerlik için kredi kampanyaları dahi düzenlemişti. Kampanya kapsamında sunulan kredilerin faizleri de daha cazipti. Aynı uygulamanın bu düzenlemeyle de devreye alınması bekleniyor. Ancak faizler öncekilere göre daha yüksek.

5 BİN 791 LİRA FAZLA



Bankaların ihtiyaç kredi faizleri şu anda yüzde 1.63-2.18 bandında. En düşük aylık faiz olan yüzde 1.63’le 1 yıl vadeli kredi çeken bir kişi 15 bin lira için ayda 1414 lira taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi 16 bin 974 lira olacak. 48 ay vadede taksit 484 lira olacak. Oysa bir önceki bedellide kredi faizleri yüzde 0.99-1.17 arasındaydı. Dört yıl öncesine göre 12 ayda 571, 48 ayda 5791 lira fazla ödenecek.

