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“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik haberlerinin ardından ikinci el piyasası canlandı.

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

ASKERLİK bedelini ödemek için para toplama telâşına düşen gençler, ellerinde ne varsa satılığa çıkarıyor. Cep telefonundan bilgisayara, motosikletten arabaya kadar her türlü mal için ilânlar verilmeye başlandı. Hatta 2 oda ve bir salon evini satanlar bile var.

Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye’nin önde gelen ikinci el satış sitelerindeki ilânlar artış gösterdi. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen gençler, 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araç ve değerli eşyalarını satışa çıkarmaya başladı. İHA

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