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Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

PTT AŞ, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı.

Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.

Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.

Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek. AA

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PTT bedelli ödeme

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