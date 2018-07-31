Bedelliye kıdem tazminatı

KPMG Türkiye Hukuk Hizmetleri Direktörü Onur Kaykayoğlu, bedelli askerlik düzenlemesindeki 21 gün zorunlu temel askerlik eğitimi şartının, çalışma hayatındaki asker adayları için soru işaretleri yarattığını söyledi. Kaykayoğlu, düzenlemeden yararlanacakların temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yerlerinde aylıksız ve ücretli izinli sayılacaklarını hatırlattı. Kaykayoğlu, “Bedelli askerlik yapanların temel eğitimde geçirdikleri 21 gün çalışma süresinden sayılacak. İşverenin, bedelli askerlik sebebiyle temel askerlik eğitimine katılması nedeniyle işçiyi işten çıkarma hakkı bulunmuyor. Dolayısıyla muvazzaf askerlik görevini yerine getirmesi nedeniyle işten çıkarılan bir işçinin başta işe iade davası olmak üzere, kıdem ve ihbar tazminatını talep etme hakkı var” dedi.
Tazminata hak doğuyor
Kaykayoğlu, bedelli askerlik uygulamasından yararlanacakların 21 günlük muvazzaf askerlik gerekçesiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. Kaykayoğlu, şu bilgiyi verdi:
“4857 sayılı İş Kanunu’nun 120’nci maddesi ile korunan 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshi halinde işverene kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü getiriyordu.Bu maddeye göre işçinin askerlik sebebiyle işten ayrılması halinde, işçi kıdem tazminatı için aranan 1 yıllık kıdem şartını yerine getiriyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Bedelli askerlik bakımından da 21 gün temel askerlik eğitimi için de olsa işçinin işten ayrılması durumunda 1 yıllık kıdem şartını yerine getiriyorsa kıdem tazminatına hak kazanacağı şüphesiz. İş akdini kendisi fesheden işçinin ihbar tazminatına hak kazanması ise söz konusu olmayacaktır.”
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