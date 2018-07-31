Bedelliye kıdem tazminatı

KPMG Türkiye Hukuk Hizmetleri Direktörü Onur Kaykayoğlu, bedelli askerlik düzenlemesindeki 21 gün zorunlu temel askerlik eğitimi şartının, çalışma hayatındaki asker adayları için soru işaretleri yarattığını söyledi. Kaykayoğlu, düzenlemeden yararlanacakların temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yerlerinde aylıksız ve ücretli izinli sayılacaklarını hatırlattı. Kaykayoğlu, “Bedelli askerlik yapanların temel eğitimde geçirdikleri 21 gün çalışma süresinden sayılacak. İşverenin, bedelli askerlik sebebiyle temel askerlik eğitimine katılması nedeniyle işçiyi işten çıkarma hakkı bulunmuyor. Dolayısıyla muvazzaf askerlik görevini yerine getirmesi nedeniyle işten çıkarılan bir işçinin başta işe iade davası olmak üzere, kıdem ve ihbar tazminatını talep etme hakkı var” dedi.

Tazminata hak doğuyor

Kaykayoğlu, bedelli askerlik uygulamasından yararlanacakların 21 günlük muvazzaf askerlik gerekçesiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. Kaykayoğlu, şu bilgiyi verdi: