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  4. Belçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyor

Belçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Belçika’da 1919’da kurulan ve dünyada ekşi maya mirasının varisi olarak bilinen Puratos, Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım kararı aldığını, ikinci tesisin İzmir'de kurulacağını açıkladı.

Belçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyor

İstanbul, 20 Ocak (DHA) - Belçika’da 1919’da kurulan ve dünyada ekşi maya mirasının varisi olarak bilinen Puratos, Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım kararı aldığını, ikinci tesisin İzmir'de kurulacağını açıkladı.
Yatırım kararının duyurulduğu etkinlikte, Puratos ekşi maya elçisi Morgan Clementson tarafından düzenlenen workshop’ta, Puratos’un 100. yaşına özel ekşi mayalı ekmek yapıldı. Puratos Ekşi Maya Kütüphanecisi Karl de Smedt, etkinlikte dünya ekşi maya mirasından söz ederek, “Ekşi mayalar yaşayan mikroorganizmalar barındırır" dedi ve ekledi:
"Bu canlılar oldukça hassas oldukları için korunmaya ihtiyaç duyuyorlar. Biz de Puratos Ekşi Maya Kütüphanesi’nde ekşi mayaları muhafaza ederek, gelecek nesiller için biyoçeşitliliği koruyoruz. Ekşi mayalar geçmişte de vardı, bugün yeniden canlanıyorlarve çoğu insan bu mucizeyi yeniden keşfediyor. Ekşi maya ekmeğin daha lezzetli, kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Her ekmek içinde güzel lezzetler barındırır, ancak ekşi maya ekmekte seviye atlatır.”
Puratos Türkiye Genel Müdürü Bora Akın da, ekşi mayanın kültürel değerlerine işaret ederek, "Puratos olarak, dört kıtada 100'den fazla ülkede ekmekçilik, pastacılık ve çikolatacılık alanlarında tam 100 yıldır ürün ve hizmet sunuyoruz" dedi ve ekledi:
"Türkiye’de de uzmanı olduğumuz bu alanlarda sadece ürünlerimizi değil; bilgi, birikim ve deneyimimizi de 33 yıldır ekmeğin, pastanın ve çikolatanın ustalarıyla paylaşıyoruz. Bugün Puratos Türkiye olarak sizinle ekşi mayalı ekmek konusunda ülkemizde gerçekleştireceğimiz yatırımın müjdesi ve heyecanını paylaşmak, Türkiye’de üretimine başlayacağımız ekşi maya ürünlerimizin ve bunların ardında yatan binlerce yıllık hikayenin yolculuğunu birlikte yapmak üzere buradayız. Ocak 2020 itibariyle Türkiye’de ekşi maya üretimine başladık. Türkiye’ye bu alanda yaptığımız yatırımı geliştirmek üzere bu ay içinde İzmir’de yeni bir ekşi maya üretim tesisinin temellerini atacağız. Amacımız, ekmek ustalarının tüketicinin beklediği geleneksel lezzette ve yüksek kalitede ekşi mayalı ekmekleri üretebilmesini sağlamak.”
Belçika'nın Brüksel kentinde 1919 yılında kurulan Puratos, yıllar boyu kadrosunda bulundurduğu yetenekli uzmanlar, piyasaya sunduğu heyecan verici yenilik ve seçenekler ile bugünkü konumuna geldi.
Dünyadaki gıda kültürlerinden gelen teknolojileri ve deneyimleri müşterilerin işlerinde daha başarılı olmasına yardımcı olmak için yeni fırsatlara dönüştüren Puratos, 4 kıtada 100'den fazla ülkede 8700 çalışanı ile ürün ve hizmet sunan Belçika merkezli global bir grup. (Fotoğraflı)

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