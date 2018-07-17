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Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2018 10:15 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, benzine gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 12 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtildi. Yeni gelen zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompa fiyatlarına yansımayacak. Ancak yansıtılmış olsaydı benzin fiyatı 6,57 TL'ye motorin fiyatı ise 5,87 TL'ye çıkmış olacaktı.

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, benzine dün gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 12 kuruşluk bir zam yapıldığını belirtti. Yeni gelen zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadelerini kullandı.

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benzin ÖTV zam

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