FİNANS

Benzin fiyatı bu ilde 6 lirayı geçti!

21 Mart 2018 14:42

Benzin fiyatlarına dün gece yarısı itibari ile gelen zammın ardından, Türkiye'de benzinin en pahalı satıldığı il olan Hakkari'de fiyatlar 6 liranın üzerine çıktı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde benzinin litresi ortalama 6.03 lirayı buldu.

Benzin fiyatı bu ilde 6 lirayı geçti!

Dolardaki artış nedeniyle benzin fiyatlarına yapılan 15 kuruşluk zam Türkiye genelinde en düşük benzin fiyatını 5.80 liraya yükseltirken, en yüksek fiyat ise Hakkari'nin Çukurca'nın ilçesinde 6.03 TL oldu.

 

Türkiye genelinde benzin fiyatları Batı bölgelerde daha ucuz iken, nakliye masrafları nedeniyle Doğu'ya gidildikçe yükseliyor.

 

Örneğin benzinin en ucuz olduğu Marmara Bölgesi'nde benzinin ortalama fiyatı 5.80-5.84 TL arasında değişirken, İç Anadolu Bölgesi'nde 5.84-5.89 TL aralığına çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama benzin fiyatları 5.86 TL ile 5.92 TL arasında değişiyor.

 

Türkiye'de benzinin en pahalı satıldığı bölge ise Doğu Anadolu. Bölgede rekor Hakkari'nin Çukurca ilçesinde. Burada ortalama fiyatlar 6.0-6.03 TL arasında değişiyor. Merkez'de ise fiyat tekrar 6 liranın altına geriliyor ve 5.98 liraya iniyor.

 

Van'da benzin 5.96 liradan satılırken, Bitlis'te 5.95, Iğdır'da ise 5.93 TL. Kars ve Erzurum'da ise benzin ortalama 5.89 liradan satılıyor.

 
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın