FİNANS

Benzin fiyatlarına 12 kuruş indirim geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Benzin fiyatları iniyor. Hafta başında yapılan 27 kuruşluk ardından düşen dolar kuru, benzinin ton fiyatının 642 dolardan 633 dolara gerilemesiyle benzin fiyatlarında 11-12 kuruşluk indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına 12 kuruş indirim geliyor

Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Dün açıklanan enflasyon verisiyle 5,63'lerden 5,60'a gerileyen kur bu sabah 5.60'ın altını test etti. Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine, hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.

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EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle birçok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl kasımda fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
benzin akaryakıt dolar kuru

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
27 kuruş zam yap 12 kuruş indir, 15 kuruşluk fark ne olacak o zam değilmi bu milleti enayi gibi görmeyi bırakın artık
ne yapsınlar o zaman indirmesinler mi
Önce indiriller Sonra bindiriller.
eee 16 kuruş yine itelemiş olunuyor. çoğu vermeyip aza kanaat ettirip duruyolar milleti
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