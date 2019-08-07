Benzin fiyatlarına 28 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,70 liraya inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,77 lira olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

KAYNAK:AA

Akaryakıt Fiyatlarında indirim



08/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere



Benzinde 28 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) August 7, 2019



