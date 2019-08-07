FİNANS

Benzin fiyatlarına 28 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruşluk indirim yapılacak.

Benzin fiyatlarına 28 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,70 liraya inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,77 lira olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt benzin indirim Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
NE İNDİRİMİ NE İNDİRİMİ!!! 2 ŞER LİRA FAZLASI VAR!!!
hala çok çok çok fazla
sadece benzin mi
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