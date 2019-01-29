FİNANS

Benzin fiyatlarına indirim geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

Araç sahiplerine gelen zamlardan sonra indirim müjdesi geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinde 17-15 kuruş arası indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarına indirim geliyor

Dolar kurunun düşmesiyle birlikte birlikte LPG'deki 5 kuruşluk indirimin ardından benzin fiyatlarına da indirim geliyor.

Bu gece yarısından itibaren benzinde 17-15 kuruş arası indirim bekleniyor

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