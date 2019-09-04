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Benzin fiyatlarına indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki gerileme sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. En geç hafta başından itibaren benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarına indirim yolda

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki gerileme sonrasında benzinde 15 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, en geç hafta başından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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benzin akaryakıt indirim dolar kuru

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