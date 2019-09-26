FİNANS

Benzin fiyatlarına indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2019 10:04 | Son Güncelleme

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarına indirim yolda

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin beklenenden hızlı toparlanmasıyla fiyatlarda gerileme görüldü. Bu gelişmenin ardından benzinde, bu gece 25 kuruşluk indirim yolda.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt indirim benzin

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