FİNANS

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2018 08:37 | Son Güncelleme

Motorin fiyatlarına zam geliyor. PÜİS'ten gelen son dakika haberine göre motorin fiyatı 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş daha artacak.

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, “12.04.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.” denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin zam püis son dakika benzin fiyatı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 56 yorum
insallah 10tl yi gecer insallah.Beter olun
pompayı hakettik...
Bence artık senkilar başta olmak üzere, tüm vatandaşlar olaya el atmalı..
bu kadar geç zam yapılmaz yahu geç kaldınız cidden
allah sorsun okadar zammı olur
ooohhhh... acımadiki :) ben hep 50 liralık alıyorum...!
Ne rezillik bu son 3 aydır 2 tl fazla zammı yapılır bir ülke iyi diyorlar uyanın uyan sonumuz Suriye de beter olacağız nasıl bir devlet görmüyorlar mı kötüye gidiyoruz anca fabrika satısınlar ülke gelişmesin
ALLAH BELAMIZI VERMİŞ KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL TOPLU TAŞIMADA ZAM YAPACAK ŞİMDİ OLAN YİNE BİZE OLDU ARTIK HAYIRLISIYLA GÜZEL BİR ŞEKİLDE ÖLELİMDE KURTULALIM.
İyi bayramlar koyunlar ooohh....
adam sıkıntı yok diyo döviz arttıkça bize giriyo dalga geçiyo bizle resmen
lanet olsun. böylen sisteme. yönedime. ya
millet memnun halinden nasılsa
düşünecek ne var az bile bu zamlar zama devam ????????????
hayaldi gerçek oldu. durmak yok zama devam.
Harika bir haber çok sevindim
Lale devri...
yazıklar olsun haram olsun aldığınız vergiler bi yerlerinizden çıksın vatandaşa bu kadar yüklenilmez ALLAH büyüktür.
olsun ben 50 liralık aliyorum
eeyyy başbakan eyyy ekonomi bakanı lafa gelince doları kafaya takmayın iner de çıkarda diyorsunuz fakat asla inmiyor hafta başında normal seviyesine gelecek diyorsunuz ancak deve dişi gibi zamları da yapıyorsunuz.madem hafta başında normal seviyesine gelecek madem inecek neden zam yapıyorsunuz bekleyin bakalım
ben 50 liralık aldığım için sıkıntı yok diyenlerdenim :-)
İsterse litresi 100 lira olsun, oy verenler düşünsün.
helal olsun size ! sürekli ZAM yapın. kafanız sadece buna çalışıyo..
Ben 20 Liralık Alıyorum Dokunmuyor bana Sonra gaza geciyor araç zaten... (10 Lira Olsun)
Padişahım çok yaşa. Hülloğğ.. Olsun ama ya; yol yaptılar, köprü yaptılar..
10 tl yapın düz olsun binen binmeyen belli olsun
zam iyidir iyi iyi bence 10 tl olmali
ben hep 50 liralık alıyorum..!!!
yapın ya 10 tl yapın valla yazık bu millete kendileri nasılsa yakıta para vermiyor devlet yani bizler onların yakıtını da karşılıyoruz 5.47 mazot nedir ya tanzanya mı bura yeter birisi dur desin artık bunlara
ülkede son 15 yılda kaçıncı develesyon oldu ben sayisini unuttum dolar 4.13 euro.5.10.benzin.6.10.iyi uykular turkiyem en azından YOL yaptilar bunada şukür
allah b.lanızı versin z.hir z.kım olsun
Ben hep 50 liralık alıyorum. Dolarla ekmek mi alıyoruz vs vs Aziz NESİN Rahat uyu.
sorun değil ben 5o tl lik alıyorum :(((((((
Sen zam yaptikca millet cosuyor daha cok seviyor.Zam onemli degil wc 1 tl.????
Her şeye el atıyorsun hacı artık bu işe de el at da hayatında ilk defa vatandaş için hayırlı bir şey yapmış olursun.
az bile. azz.
Ne bu rezillik ne hale geldi gittikçe daha kötüye sonunda Suriye'den beter olacağız
Devamlı zam devamlı zam artık medya da bıktı kopyala yapıştır. 12.04.2018 salı değil perşembe vah Memleketim vah ????????
zamlar tam otomatik, hükümet değil kendi kendine yapılıyor !!!!
ver mehteri veeeer :):):)
Bu millet her şeye müstehak. Biz bunu hak ediyoruz. Siy
Diğer Haberler
Taşerona ikramiye ve promosyon bir arada

Taşerona ikramiye ve promosyon bir arada

Cari açık beklenti altında geldi

Cari açık beklenti altında geldi

Nefes Kredisi nedir? İşte detaylar

Nefes Kredisi nedir? İşte detaylar

Katar ile Türkiye 5.2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Katar ile Türkiye 5.2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Hurda askeri araçları baştan yaratıyor

Hurda askeri araçları baştan yaratıyor

KOBİ'lere yönelik sanayi Ar-Ge desteği arttı

KOBİ'lere yönelik sanayi Ar-Ge desteği arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.