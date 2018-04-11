Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, “12.04.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.” denildi.