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Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2018 08:09 | Son Güncelleme

Yükselen petrol ve dolar kuru nedeniyle 15 Mayıs gece yarısından itibaren benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. Son dakika habere göre, İstanbul'da benzinin litresi 6.20 TL'yi, motorin ise 5.60 TL'yi geçti.

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin ve motorin fiyatlarında 15 Mayıs 00:00 tarihinden itibaren artış yaşandı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) aldığı karar gereği herhangi bir duyuru yapmazken, akaryakıt şirketlerinin fiyatlarında benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldığı görüldü.

9 Mayıs'ta benzin ve motorinde yapılan ortalama 2-7 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da 6.02 ve 6.06 TL aralığına düşen kurşunsuz benzin fiyatları 18 kuruşluk zammın ardından en düşük kurşunsuz benzin fiyatı 6.20 TL'nin üzerine çıktı.

Benzinin litresi BP ve Opet'te 6.24, Shell ve Aytemiz'de ise 6.23 TL olurken, motorinin litresi BP'de 5.65 TL, Shell, Opet ve Aytemiz'de ise 5.66 TL oldu. LPG pompa fiyatları ise 3.38 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
benzin petrol dolar motorin LPG

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