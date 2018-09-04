Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından, benzine zam geldiği duyuruldu.
Buna göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 51, motorine 56, LPG otogaza ise 28 kuruş zam yapıldı.
Açıklamada, zammın pompa fiyatlarına yansımayacağı kaydedildi.
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;— Epgis (@trepgis) 3 Eylül 2018
04/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 51,
Motorinde 56,
LPG Otogazda 28 krş/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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