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Benzin, motorin ve LPG'ye zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 00:48 | Son Güncelleme

Benzinin litresine 51 kuruş, motorinin litresine 56 kuruş, LPG otogazın litresine 28 kuruş zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zamların pompa fiyatlarına yansımayacağı bildirildi.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından, benzine zam geldiği duyuruldu.

Buna göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 51, motorine 56, LPG otogaza ise 28 kuruş zam yapıldı.

Açıklamada, zammın pompa fiyatlarına yansımayacağı kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin LPG zam

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