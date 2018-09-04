Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından, benzine zam geldiği duyuruldu.

Buna göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 51, motorine 56, LPG otogaza ise 28 kuruş zam yapıldı.

Açıklamada, zammın pompa fiyatlarına yansımayacağı kaydedildi.

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;



04/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 51,

Motorinde 56,

LPG Otogazda 28 krş/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — Epgis (@trepgis) 3 Eylül 2018



