Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Akaryakıta ÖTV zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre petrol fiyatlarında ya da döviz kuruna bağlı artış yaşanması halinde vergi oranlarını otomatik düşürerek pompa fiyatlarının sabit kalmasını sağlayan eşel mobil sistemi ise bugünkü zammın ardından yine devam edecek.

Konu hakkında bilgi sahibi bir sektör kaynağı, "Eşel mobil sistemi devam edecek ancak bu düzenleme, oluşan vergi kaybının bir bölümünün telafi edilmesi için yapıldı" dedi. Sistem nedeniyle bütçeye gelen yük bugüne kadar 2 milyar liranın üzerine çıkmıştı. Toplam yükün yıllık olarak 6.5 milyar lira olması öngörülüyordu.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti. Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildiği Mayıs ayı ortasından bugüne kadar benzin ve motorinde ÖTV'den karşılanan tutar litre başına yaklaşık 90 kuruş olmuştu. Bugün yayımlanan karara göre 95 oktan kurşunsuz benzin için daha önce litre başına 1.4920 TL olarak uygulanan özel tüketim vergisi 1.9944 TL'ye yükseltildi. Aynı kararla motorinde ÖTV litre başına 0.9049 TL'den 1.3610 TL'ye yükseltildi.

Reuters-AA

