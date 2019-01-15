Benzin ve motorin için kritik çağrı: Geri gelsin

Benzin ve motorin fiyatlarında son dönemlerde üst üste gelen zamlar vatandaşta ‘neden her artış pompaya yansımaya başladı?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Enerji uzmanlarına artışın pompaya yansımasının temelinde ‘eşel mobil sisteminin’ kaldırılması var. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, eşel mobil sisteminin yeniden gündeme alınmasının faydalı olacağına dikkati çekerek, “Tabi bu uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm değil. Bu bağımlılıktan kurtulmanın yolu elektrikli araçların yaygınlaşması” ifadesini kullandı.



2019 İTİBARİYLE KALDIRILDI

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, vatandaşların son günlerde sıklıkla sorduğu ‘Zamlar neden hemen pompaya yansıyor?’ sorusuna yanıt verdi.

Bu artışların doğrudan pompaya yansımasında temel nedeni ‘Eşel mobil sistemin 2019 yılı itibariyle durdurulması’ olduğunu anlatan Kumbaroğlu, “Uygulamada kalktıktan sonra gelen zamlar ortada. Bir yıllık dönemde bakıldığında benzin fiyatlarındaki artış yüzde 10, motorin fiyatlarındaki artış ise yüzde 20’yi bulmuş durumda” dedi.