Benzin ve Motorinde ÖTV düzenlemesi

Bu gece yarısından sonra motorine 15, benzine ise 22 kuruş zam geldi. Ancak EŞEL MOBİL Sistemi'nden dolayı bu zam pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV DÜZENLEMESİ

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 26/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15 Benzinde 22 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



26/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 15

Benzinde 22 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS #MaskeniTak ???? (@trepgis) March 25, 2021

LPG'YE 10 KURUŞ ZAM

EPGİS'den yapılan açıklamada, LPG Otogaz’ın litresine 10 kuruş zam geldiği ve fiyatların 26/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi. Açıklamada, 'Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.' denildi.

