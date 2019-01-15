Benzin ve motorinden sonra otogaza da zam geldi

Benzin ve motorin fiyatlarına dün gece yarısı yapılan zam sonrasında bir fiyat artışı da LPG otogaza geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogaza 6 kuruş zam yapıldı.

LPG otogazdaki fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Zam sonrası LPG'de yeni fiyatlar

Zam sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3,51'den satılan LPG fiyatı 3,57'ye, Avrupa Yakası'nda ise 3,53'ten 3,59 liraya çıkmış olacak. Ankara'da ise zam sonrası fiyatlar 3,58'e, İzmir'de de 3,56'ya yükselecek.

BENZİN VE MOTORİNİN DE FİYATI ARTTI

Son olarak benzine 16 motorine ise 20 kuruş zam yapılmış yeni fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompaya yansımıştı. KAYNAK:YENİŞAFAK

