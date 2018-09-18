Benzin ve motorine büyük indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Akaryakıt ürünlerinin fiyatında indirim meydana geldi, pompa fiyatları değişmeyecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.

EPGİS, LPG otogazda da 9 kuruş/lt, kalorifer yakıtında 32 kuruş/lt, Fuel Oil'de 25 kuruş/lt, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 27 kuruş/lt, Gaz yağında 34 kuruş/lt indirim gerçekleştiğini belirtti.

Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

