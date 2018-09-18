FİNANS

Benzin ve motorine büyük indirim! Pompaya yansıyacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.

Benzin ve motorine büyük indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Akaryakıt ürünlerinin fiyatında indirim meydana geldi, pompa fiyatları değişmeyecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.

EPGİS, LPG otogazda da 9 kuruş/lt, kalorifer yakıtında 32 kuruş/lt, Fuel Oil'de 25 kuruş/lt, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 27 kuruş/lt, Gaz yağında 34 kuruş/lt indirim gerçekleştiğini belirtti.

Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt indirim EPGİS ÖTV

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