Benzin ve motorine büyük indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Akaryakıt ürünlerinin fiyatında indirim meydana geldi, pompa fiyatları değişmeyecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.
EPGİS, LPG otogazda da 9 kuruş/lt, kalorifer yakıtında 32 kuruş/lt, Fuel Oil'de 25 kuruş/lt, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 27 kuruş/lt, Gaz yağında 34 kuruş/lt indirim gerçekleştiğini belirtti.
Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
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