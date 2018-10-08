FİNANS

Benzin ve motorine büyük zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Yeni haftada, motorinde ve benzinde 20-25 kuruş aralığında artış öngörülüyor. Artışların akaryakıt pompa fiyatına yansıtılıp yansıtılmayacağı belli değil.

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Yeni haftada motorinde 25, benzinde 20 kuruş fiyat artışı öngörülüyor. Artışların akaryakıt pompa fiyatına yansıtılıp yansıtılmayacağı merak konusu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre devlet, akaryakıt zamlarını, aylardır eşel mobil uygulamasıyla ÖTV tutarından düşüyor. Halen litre başı motorinde 78, benzinde 63 kuruş, ÖTV gelirinden karşılanıyor. Böylece pompa fiyatları sabit tutuluyor.

DEVLETİN ÖTV'DEN KARŞILADIĞI TUTAR 1 TL'Yİ GEÇECEK

Motorin ve benzinde yapılması planlanan son artışın pompaya yansıtılmaması durumunda, devletin ÖTV'den karşıladığı tutar litre başı 1 TL’yi geçecek. Her bir litre motorinden aldığı ÖTV tutarı ise, 75-80 kuruşa kadar gerileyecek.

Devlet, 16 Ağustos’ta litrede aldığı ÖTV tutarının 90 kuruşa gerilemesi üzerine, 45 kuruşluk ÖTV artışını motorinin pompa fiyatına yansıtmıştı. Yüzde 18’lik KDV ile birlikte motorin fiyatı, 53-54 kuruş artmıştı. Aynı şekilde benzinin pompa fiyatı da 60 kuruş yükseltilmişti. Şimdi gözler yeni haftada gelmesi beklenen zamlarda nasıl bir yol izleneceğinde.

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akryakıt zam

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yeter yav yeter elektrik vs vs vs cebimizde para kalmadı
ALLAH VERSİN 10 TL OLSUN...YAŞIN YANINDA KURUDA YANIYOR...
herseye zam. lafa gelince tasarruf deniyor. tasarruf mu istiyorsunu? tum bakanlarin ve milletvekillerin maasini asgari ucrete cekin gorun bakalim ekonomi nasil duzeliyor. ama yok. zengin daha da zengin; fakir daha da fakir oluyor. iyi uykular Türkiye’m!!
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