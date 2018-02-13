FİNANS

Benzin ve motorine indirim geldi

13 Şubat 2018 16:27

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litre fiyatında ise 17 kuruşluk indirim yapıldı.

Benzin ve motorine indirim geldi
Akaryakıta çifte indirim geldi.
 
Gece yarısından itibaren motorinde 17 kuruş, benzinde ise 11 kuruş indirime gidildi. 
 
İndirim sonrasında Ankara'da litresi ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,58 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya düşecek.
 
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99 liraya, İstanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya inecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
 
Benzinin litre fiyatında en son 9 Şubat'ta 16 kuruş indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatına ise 6 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.
 
PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ
 
Akaryakıt fiyatlarındaki indirimde petrolde yaşanan düşüş etkili oldu. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolün varil fiyatı 70.2 dolardan yüzde 10.34 düşüşle 62.94 dolara kadar geriledi.
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Okuyucu Yorumları23 yorum
  • 262 Oy
    Kısa zaman sonra, bu indirimden en az 5-10 kuruş daha fazla zam gelmez ise vatandaşlıktan çıkacağım... :)
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  • 179 Oy
    1 hafta sonra zamcık yaparlar
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  • 53 Oy
    Adamlar indirim diyor ,benim milletimde inanılmaz bir zam beklentisi , vay be milleti ne hale getirmişler.
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  • 167 Oy
    önce indirim sonra BİNDİRİM
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  • 117 Oy
    kepçe ile verip çay kaşıgı ile alıyor mileltün agzına emzik verir gibi tmm indirim yapıyorum sus !!!
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  • 104 Oy
    eyy hukumet birak sadaka vermeyi.2000 sonrasi emekliler ve yeni emekli olacaklar ne kadar maas aliyor ona bakalim.
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  • 43 Oy
    bu bir yem borusu her türlü insaf ölçüsünün yok olduğu memlekette benzin 6 lirayı geçti satışlar azaldı stoklar şişti eritmek için bu yaplıyor son indirimde dolar 3.70 tl bugün 3,80 tl öyleyse neyin indirimi. stoklar azalınca bu indirim 50 kuruş zam olarak geri döner araç sahipleri biraz daha dişini sıkıp benzin almazsa fiyatlar daha da düşer bugün benzinin olması gereken fiyatı 4 liradır yinede 1,5 tl kazık atılıyor bunun çözümü ülke çapında tüm araç sahiplerinin etkili şekilde kontak kapatıp benzin almamasıdır tüketim en büyük güçtür gücümüzü gösterelim boykot yapalım benzin almayalım.
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  • 22 Oy
    @tohumcurem80 bu düzene dur diyebilmek adına bir süre gerekirse eşekle gidiniz efendim
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  • 26 Oy
    @leventdemir22 işe eşekle mi gidelim
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  • 28 Oy
    İndirim mi.....Hahahahahaha
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  • 27 Oy
    bilinki yarın yada yarından da yakın zamanda yolda 11 kuruş 17 kuruş indirim 110 TL 170 TL zam demek uyanın artık günaydın Türkiye m
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  • 21 Oy
    tayip baba noluyor yav hahahaha:))))
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  • 19 Oy
    eyvah demek ki acaip bir zam yolda
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  • 13 Oy
    yok ham petrol fiyatı,yok dolar kuru,yok içinde bulunduğumuz şartlar deyip 2002'de 1,62Tl olan benzini 6.00TL yaptınız.şimdi kalkmış 3-5 kuruş indirime sevinip minnettar olmamızı bekliyorsunuz.
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  • 14 Oy
    1 adım geri 2 adım ileri,mehterci bunlar!
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  • 10 Oy
    Demek ki büyük zama 3,4 gün var
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  • 8 Oy
    11 kurus indi 27 kurus artar neyseki bunları allah görüyor yatacak yerleri yok
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  • 7 Oy
    yavvv böyle şeyler i haber yapmayın millet de indirim yapılıyor sanacak
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  • 6 Oy
    zam gelince ertesi gün gelir indirim bi türlü gelmez
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  • 6 Oy
    haftaya bi düzenleme gelir. devam pompalamaya
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  • 7 Oy
    seçim mi yaklaşıyor ?
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  • 4 Oy
    yarın da 50kuruş zam gelir
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  • 8 Oy
    neden akaryakıta indirim geliyor veya neden zam geliyor bunu öğrenmeniz gerek önce ağızınızda ne varsa dökmeyin küçülmeyin
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