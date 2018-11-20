FİNANS

Benzin ve motorine indirim!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldiğini duyurdu.

Benzin ve motorine indirim!

EPGİS, benzinin pompa fiyatlarına ortalama 19 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,50 liraya, İzmir'de ise 6,68 liradan 6,49 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Ayrıca; motorinde 22 Kuruş/Litre indirim gerçekleşti. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
benzin otomobil indirim

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu nasil sistem arkadaş mazot ucuz az yakiyor diye dizel arabayi dayadilar simdi benzini ön plana koyuyorlar saka misiniz arkadasim???
Benzin indirimine ÖTV yansıtılmıyor mazot indirimleri hep ÖTV den düşüyor.. Bu kaçıncı oldu el insaf yahu !!
farkına bile varamiyoruz
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