FİNANS

Benzinde 26 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak.İndirimin 25 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde 26 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 26 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 25 kuruş olarak yansıyacak, kalan 1 kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,19 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,94 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,12 liradan 6,87 liraya, İzmir'de 7,20 liradan 6,95 liraya inecek.


AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası akaryakıt

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