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Benzinde beklenen indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 18:05 | Son Güncelleme

Benzine yeni indirim geldi. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruşluk indirim yapıldı.

Benzinde beklenen indirim geldi

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