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Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in geçen haftalarda sinyalini verdiği ÖTV'de indirim yüzde 15 olarak gerçeklerşirse araçların deposu 20-25 lira daha ucuza dolacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in akaryakıt üzerindeki ÖTV'nin düşürülmesine yönelik önerisine akaryakıt sektöründen destek geldi. Akaryakıt bayilerinin çatı örgütü Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'nin yüzde 15 indirilmesi halinde benzinin 42 kuruş, motorinin de 32 kuruş ucuzlayacağını söyledi. Üzerinde sübvansiyon olduğu için LPG'de indirim beklenmediğini belirten Aktaş, indirim nedeniyle devletin 9 milyarlık ÖTV kaybına uğrayacağını ancak indirim sonrası piyasa canlanacağı için kaybın telafi edileceğini ifade etti. ÖTV'de yüzde 15 indirim olması halinde arabaların deposu 20 ila 25 lira daha ucuza dolacak.

5 MİLYARLIK KDV KAÇAĞINA SON

EPGİS Başkanı Aktaş, Adana'da düzenlenen bayi toplantısı öncesinde gazetecilerle yaptığı sohbette, akaryakıt üzerindeki ÖTV'nin düşürülmesi için bir süre önce Maliye Bakanlığı'na rapor sunduklarını bildirdi. Raporlarında ÖTV indiriminin yanı sıra, akaryakıt üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e çekilmesi, aradaki 17 puanlık verginin ÖTV'ye eklenmesi önerisi de getirdiklerini belirten Aktaş, bu sayede akaryakıttaki yıllık 5 milyar dolarlık KDV kaçağının son bulacağını söyledi.

Aktaş yapılacak ÖTV indiriminin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini de ifade ederken, “Akaryakıtı eski ÖTV ile aldığımız için indirim halinde depoda ne varsa bizim için eksi yazar. Yine de biz sektör olarak buna razıyız” dedi. Devletin benzinden ÖTV geliri 5 milyar 475 milyon TL, motorinden ÖTV geliri 43 milyar 315 milyon TL olarak hesaplanıyor. (Erdoğan SÜZER/ SÖZCÜ)

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Anahtar Kelimeler:
benzin akaryakıt depo

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