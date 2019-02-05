Benzinden sonra LPG'ye de zam geldi

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,14 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.

LPG Otogaza da 14 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

AA

