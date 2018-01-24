FİNANS

Benzine 12 kuruş zam

24 Ocak 2018 17:28

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

Benzine 12 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,70 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,82 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,77 liraya, İzmir'de 5,67 liradan 5,79 liraya yükselecek.

 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

 

Benzinin litre fiyatında en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.

 

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Okuyucu Yorumları116 yorum
  • 24 Oy
    Petrol Kralı Venezuellada 1depo benzin 1.5tl Fakat aylık asgari ücret 19dolar olduğu için kimse araba alamıyor. Bu yüzden günlük üretilen 3milyar varil petrol yani türkiyenin tüketiminin 4katı petrol satılıyor.Ülkede kıtlık varmış yiyecek karşılığında petrolerini alsak olmazmı
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  • 20 Oy
    vampir gibi doymuyorlar
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  • 17 Oy
    Gönder bekliyoruz...
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  • 17 Oy
    bu konuyu korkmadan reise sorabilecek bir gazeteci arıyorum.gerçi onlarda cevap hazır.savaş halindeyiz.belli giderler oluşmaya başladı filan diyecek.ama savaş yokkende sürekli artıyordu diye sorabilecek varmıki.
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  • 19 Oy
    Afrin davası zaten ülkedeki yoksulluk,hırsızlık,zam yangınlarını örtmekti ,şimdi zamların da tam sırası yapsınlar yapabildikleri kadar
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  • 15 Oy
    DEPOYUMU FÜLLİYELİM HACI DEPOYU ÇALARLAR VALLA :D
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  • 15 Oy
    reis herşeye zam yapma yerine şu suriyelileri gönder her ay bi dünya masraf yapılıyo hastane bedava ilaç bedava vergi yok üstüne bide maaş + aylık marketlerden bilmem kaç tl'lik alışveriş hakkı bizim cebimizden gidiyo onlara harcanan parayla bu ülke şaha kalkar bizde refah içinde yaşarız her dk zam zam nereye kadar kimi dünya para kaldırır kimi açlıktan ölür bu uçurumu dengelemek lazım
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  • 14 Oy
    güncelleme güncelleme.. zam diye bir şey yok
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  • 12 Oy
    Vallahi çok geç kaldı bu zam ,gözlerimiz yollarda kaldı,aha şimdi rahatladık,çünkü millet alıştı artık,alışkanlık başka bişeyi benzemiyor.
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  • 12 Oy
    benzine zam demek herşeye zam demek lanet olsun araba aldık bin pişmanım sürekli zam sürekli zam bu kadar da olmaz ya çıldırıyoruz artık devlet neden duymuyor bizi birde düşsün şu benzin
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  • 11 Oy
    Hiç bir ülkede insanı canından bezdiren bu derece bitmek tükenmeyen zam tufanı yoktur. Üstelik dolar kuru bu kadar da aşağıya inmişken. Ama müstahaktır. Bu derece tepkisiz bir sürü varken bin beterini yaparlar.
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  • 12 Oy
    artık yettiniz kabadayıklık yapmayın memleket yönetin cinnet gecirtmeyin bizlere
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  • 10 Oy
    İki gün sonrada mazota gelir itiraz edenlerede savaştayız hainlik etme denir
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  • 12 Oy
    sürekli zam sürekli zam lanet olsun benzine böyle devlet mi olur sürekli vatandaşı yoluyor bıktık benzinden yeter artık
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  • 11 Oy
    Zaten dünyanın en pahalı yanıtını ülke olarak biz kullanıyoruz. Hal böyle iken bu zam hangi akla ve hangi vicdana sığıyor?
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  • 8 Oy
    ne çok sitem etmişsiniz yahu.dolar düşüyor benzine yinede zam geliyor:) mehter dinleyelim neşemizi bulalım genjler.allahtan arabam yok.bu gidişle alamamda saten
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  • 7 Oy
    suriye ırak savaşan biziz petrolü en ucuz bizim kullanmamız gerekirdi şehitler gaziler bedel ödedik
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  • 13 Oy
    sayın başbakanımız demiştiye türkiye cumhurıyeti çok büyük işler başarıyor yollar köprüler devasa hava limanlarını yapıyoruz hiç ekonomik sıkıntımız olmuyor büüyoruz. afrin operasyonu mali acıdan sıkıntı yaratırmı diye sorulmuştu çanakkale köprü inşaatında. hayır asla zaten bu tip operasyonları güneydoguda yapıyoruz bu birazdaha büyüğü demişti mali yük getirmez demişti valla ben başbakınımızın ve maliye bakanımızın yalancısıyım. 10 tl yapın 4 sene zam haberi duymadan yaşayalım mutlu olalım . yakıt parası olmayanda araba almasın. toplu taşımadan yararlansın ne yapalım. biraz fedakarlık
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  • 7 Oy
    Çüzdan dolmadan fulleme yapılamıyor....
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  • 6 Oy
    o pompayi zam verenlere birazda zama karsi cikmayanlari fulluyecen
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  • 6 Oy
    Zamdan bile zevk alan mallar olduğu sürece.. verre mehteeerrii
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  • 6 Oy
    alah akp yi ona oy verenleri şakşak yapanları bildigigibi yapsın
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  • 6 Oy
    sınır ötesi operasyon birtarafımıza vergi olarak girecek bariz belli birşeydi...
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  • 6 Oy
    samsung s4 kullanıyorum şu telefon bile bu kadar güncelleme(zam) almadı yahu
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  • 6 Oy
    Sevgili Araç Sahipleri ve Vatandaşlarımız ! ! ! Ne Olur Gelin RAHATIMIZDAN BİRAZ FEDAKARLIK EDEREK; DEMOKRATİK - YASAL Hakkımızı Kullanalım, Mümkün Oldukça Özel - Toplu Taşıt Araçlarına Binmeyelim, Binmek Zorunda olursak ta SADECE TOPLU TAŞIT Araçlarını Kullanalım. Elbette Çok Uzak Mesafeleri demiyorum, Mümkün Olan Tüm Mesafelerde Araç yerine Yürüyelim, Olmadı Toplu Taşıt Kullanalım. Bakın İNDİRİM GELİYOR mu ? GELMİYOR mu ? İnanın 2 - 3 Ay bunu yapalım Demokrasilerde Tepkiler Böyle Başlamalı. Saygılarımla.
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  • 4 Oy
    millet serumla yaşıyor,20,30 tl yakıtla gününü idare ediyor,depoyu fullesek araba şaha gelir bide raydan çıkarız
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  • 4 Oy
    zam yapmiyanin .......
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  • 4 Oy
    ekonomiden anlayan bakan varya.onun memlektte savas yada harp felsn iplemiyo.ekonomi iyi diyo.savasan mehmetcik vergiyi odeyen biz.prim yapan en basta işe yaramazlar.bu ne lahana bu ne turşu
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  • 3 Oy
    Benzin 10 TL.olunca ben araba kullanacam.
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  • 3 Oy
    düz 50 tl yap litresini de alan almayan belli olsun. ben petrole zam haberini görünce Allah belanızı versin demekten yıldım siz zam yapmaktan bıkmadınız.Bu zamlara engel olma imkanları olduğu halde engel olmayanların Allah bin belasını versin
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  • 3 Oy
    savaşa alkış tutan diller zam yiyince niye bağırıyor?adam savaşı kendi cebinden yapmadı ya şehitleri kendi ailesinden vermediği gibi.millet ödesin vatan sağolsun desin.alışıldı hoşa gidiyor ne de olsa
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  • 27 Oy
    Yazımı okuyan arkadaşlar, lütfen bir yerde bir arkadaşınızı beklerken, aracınızı stop edin. boşa çalışması hem cebinize, hem çevre kirliliğine yol açıyor. ben eğer hakkım var ise en azından soluduğum havayı kirlettikleri için, bir yerde birisini beklerken boş yere araçlarını dakikalarca çalıştıran, stop etmeyen kişilere, hem israf ettikleri, hemde hava kirliliğine sebep oldukları için hakkımı helal etmiyorum. insanlar okadar rahatına düşkün olmuşki, sınav olduğu günler okul bahçelerinde görüyorum 45dakika boyunca aracını çalıştırmak... sanki stop edip beklese aracın içinde soğuktan ölecek.
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  • 10 Oy
    1.50-2,00 DOLAR ARASI ÖDEYENLER HONG KONG Benzin litre fiyatı: 1.82 DOLAR HOLLANDA Benzin litre fiyatı: 1.67 DOLAR NORVEÇ Benzin litre fiyatı: 1.63 DOLAR MONAKO Benzin litre fiyatı: 1.58 DOLAR DANİMARKA Benzin litre fiyatı: 1.57 DOLAR İTALYA Benzin litre fiyatı: 1.56 DOLAR İSRAİL Benzin litre fiyatı: 1.52 DOLAR YUNANİSTAN Benzin litre fiyatı: 1.51 DOLAR 1.45-1.50 DOLAR ARASI ÖDEYENLER İSVEÇ Benzin litre fiyatı: 1.49 DOLAR PORTEKİZ Benzin litre fiyatı: 1.49 DOLAR İNGİLTERE Benzin litre fiyatı: 1.48 DOLAR İZLANDA Benzin litre fiyatı: 1.48 DOLAR SAN MARİNO Benzin litre fiyatı: 1.47 DO
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  • 54 Oy
    arabayla ilgili herşeye zam gelsin abi mümkün olduğu kolay kolay kimse araba alamasın artık yollar trafik sokaklar boşalsın artık biraz
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  • 15 Oy
    Devletimizin bekasi, varligi, cocuklarimiza terorsuz bir vatan icin savasiyoruz herkes fedakarlik yapacak vatanimizi kaybedersek kim bize kucak acacak. Feda olsun isterse 10tl olsun herkes tasin altina elini sokacak.
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  • 20 Oy
    Ülke savaşda normaldir biraz daha kemer sıkarız gezmeyiz yürüyüş yaparız ama devletimize sahip çıkarız sıkıntı yok. Milletimiz asla ekonomik sebeplerden devletine karşı olmamıştır olmazda demekki insanlar ses çıkarmıyorsa bundan daha iyisini kimse yapamıyacağını düşündüğü için bunada kitlelerin bilgeli denir.
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  • 9 Oy
    @serdar_yilmaz44 e bu kadar cahil toplumun bilgeliği dediğin kadar olur
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  • 47 Oy
    İstanbul ve İzmirdeki fiyatları 1tl yalnış yazmışsınız 6.80 değil 5.80 olacak
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  • 100 Oy
    TÜRKİYENİN BEKASI İÇİN KULLANILACAKSA BU ZAMLAR HELAL OLSUN ÜLKEME
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  • 882 Oy
    12 kuruş için ""büyük zam"" yazmışsınız.. 12 kuruş inince de "büyük indirim" yazacak mısınız ?
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  • 320 Oy
    @akdenizli.2 lale litre hesabına vur bakalım mallar merak etme sen 12 krş hayatta indirim olmaz
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  • 160 Oy
    ne zaman indirim okduki
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  • 1172 Oy
    zama karsıyım. ama ülkemiz savasta. Türkiyemizin gelecegi icin savasiyor. Hersey feda olsun.
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  • 635 Oy
    @akbaserhan81 yanlış dış politikaların sonucu
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  • 363 Oy
    @akbaserhan81 savaştra okeyde 1 ayda 3 -4 kere zam oluyo be kardeşim
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