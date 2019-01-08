FİNANS

Benzine 17 kuruş, motorine 18 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2019 16:59 | Son Güncelleme

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Zam oranları benzinde 17 motorinde ise 18 kuruş olarak ifade edildi.

Benzine 17 kuruş, motorine 18 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 18, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,76 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,81 liraya, İzmir'de ise 5,71 liradan 5,89 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 5,94 liradan 6,11 liraya, İstanbul'da 5,82 liradan 5,99 liraya, İzmir'de de 5,92 liradan 6,09 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. KAYNAK:AA


PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi Bir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
TÜİK'ten TÜFE açıklaması TÜİK'ten TÜFE açıklaması
İkinci kez satışa çıkarıldı!İkinci kez satışa çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
motorin benzin akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecek

Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK'ten TÜFE açıklaması

TÜİK'ten TÜFE açıklaması

'Jet Fadıl'ın arsasına yine talip çıkmadı

İkinci kez satışa çıkarıldı!

Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı

2 yıldır TMSF'deydi! Dev santral satılıyor

Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini düşürdü

Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini düşürdü

Erdoğan duyurmuştu! Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

2.5 milyon kişinin elektrik faturasının 80 lirasını devlet ödeyecek

Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.