FİNANS

Benzine 46, motorine 58 kuruş zam! Fiyatlara yansımayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Döviz kurlarında dalgalanma nedeniyle benzinin litre fiyatında 46 kuruş motorinin litre fiyatına ise 58 kuruş zam geldi. Zam ÖTV'den karşılanacağı için fiyat değişimi olmayacak.

Benzine 46, motorine 58 kuruş zam! Fiyatlara yansımayacak

Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş, motorine 58 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS'in twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kalorifer yakıtında 44, fuel oilde 36, yüksek kükürtlü fuel oilde 36, gaz yağında 49 kuruş artış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
benzin akaryakıt motorin ÖTV

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ohh yarasın zam zam zam sadece karın doyurmaya yaşıyoruz bu memlekette
Yavas yavas yollardaki asfalti kirip yemeye baslayin. Milyarlar harcadiniz, heralde halkin karnini doyurmaya yeter.
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