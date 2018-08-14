Benzine 46, motorine 58 kuruş zam! Fiyatlara yansımayacak

Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş, motorine 58 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS'in twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kalorifer yakıtında 44, fuel oilde 36, yüksek kükürtlü fuel oilde 36, gaz yağında 49 kuruş artış oldu.

