Benzine 46, motorine 58 kuruş zam! Fiyatlara yansımayacak

Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş, motorine 58 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımayacak.
EPGİS'in twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kalorifer yakıtında 44, fuel oilde 36, yüksek kükürtlü fuel oilde 36, gaz yağında 49 kuruş artış oldu.
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)
Türkiye atağa geçiyor! İhracatçının yeni rotası 2,8 trilyon dolarlık pazar
E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Borsa güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 2 yorum