FİNANS

Benzine büyük indirim geliyor

08 Şubat 2018 09:32

Benzin fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine büyük indirim geliyor
Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar seviyesine kadar inmesi benzinin litre fiyatına 16 kuruş indirim getirdi.
 
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
 
Yapılan değişikliğin  ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı 5,80 TL'den, 5,64 TL’ye Ankara'da ise benzin litre fiyatı 5,83 TL'den, 5,67 TL'ye İzmir'de ise benzin litre fiyatı 5,80 TL'den  5,64 TL' ye inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 

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