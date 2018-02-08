Benzine büyük indirim geliyor

Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar seviyesine kadar inmesi benzinin litre fiyatına 16 kuruş indirim getirdi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Yapılan değişikliğin ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı 5,80 TL'den, 5,64 TL’ye Ankara'da ise benzin litre fiyatı 5,83 TL'den, 5,67 TL'ye İzmir'de ise benzin litre fiyatı 5,80 TL'den 5,64 TL' ye inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.