FİNANS

Benzine indirim geldi! Motorin fiyatlarının altına düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte ilk kez bazı illerde motorinden ucuz satılmaya başlandı.

Benzine indirim geldi! Motorin fiyatlarının altına düştü

Yapılan indirime göre Ankara’da ortalama 6.50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.34 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6.39 liradan 6.23 liraya, İzmir’de 6.49 liradan 6.33 liraya indi. İndirimin ardından Türkiye’de ilk kez bazı illerde benzin motorinden daha ucuz hale geldi. Van’da benzin motorinden 2 kuruş, Antalya’da ise 1 kuruş daha ucuza satılacak. Diyarbakır’da iki ürün de pompada aynı fiyattan işlem görürken, diğer illerde benzin fiyatları motorin fiyatlarına yakın olacak.

Star'da yer alan habere göre, uzmanlar, benzinin litre fiyatının motorinin altına düşmesinde asıl etkenin, uluslararası piyasalardaki ve Akdeniz piyasasındaki fiyatlarda yaşanan değişiklik olduğunu belirtiyor.

Benzin fiyatlarında kasım ayı içinde 57 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Bugünkü indirimin ardından benzin toplamda 73 kuruş ucuzladı. Motorin fiyatlarında ise ÖTV’den karşılanan miktarın altına inilmesiyle 22 Kasım’da pompaya 13 kuruşluk indirim yansıtılmıştı.

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benzin motorin indirim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Benzin fiyatlarının motorin fiyatlarından ucuz olmasının tek sebebi olabilir. Birileri ülkemizin üretim değil Araplar gibi tüketim toplumu olmamızı sağlamak istiyor. Elektrik, doğalgaz ve motorin üretim faktörlerinin enerji gücüdür. Bunların maliyetlerini yüksek tutmak o ülke insanına yapılacak en büyük kötülüktür. Unutmayalım ki üreten ülkeler başka ülkelere boyun eğmezler.
otobüscü kamyoncu ve ticaretle uğraşan yada dizel araç kullanan herkese duyurulur; dizel benzinin alt kategori ürünüdür yani daha kalitesiz ama nasıl pahalı olur akıl sır ermemekte mi yoksa dizel araçların günlük daha fazla akaryakıt satın aldıklarından mıdır yürüyen vergi dairelerinin gelirlerinin düşmemesimidir artık siz anlayın ona göre oyunuzu verin seçimlerde. siz memnunsanız sorun yok ben memnun değilim.
Seçime az kaldııı YETER ARTIKKK BU OYUNLARA
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