Benzine indirim geldi! Motorin fiyatlarının altına düştü

Yapılan indirime göre Ankara’da ortalama 6.50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.34 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6.39 liradan 6.23 liraya, İzmir’de 6.49 liradan 6.33 liraya indi. İndirimin ardından Türkiye’de ilk kez bazı illerde benzin motorinden daha ucuz hale geldi. Van’da benzin motorinden 2 kuruş, Antalya’da ise 1 kuruş daha ucuza satılacak. Diyarbakır’da iki ürün de pompada aynı fiyattan işlem görürken, diğer illerde benzin fiyatları motorin fiyatlarına yakın olacak.

Star'da yer alan habere göre, uzmanlar, benzinin litre fiyatının motorinin altına düşmesinde asıl etkenin, uluslararası piyasalardaki ve Akdeniz piyasasındaki fiyatlarda yaşanan değişiklik olduğunu belirtiyor.

Benzin fiyatlarında kasım ayı içinde 57 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Bugünkü indirimin ardından benzin toplamda 73 kuruş ucuzladı. Motorin fiyatlarında ise ÖTV’den karşılanan miktarın altına inilmesiyle 22 Kasım’da pompaya 13 kuruşluk indirim yansıtılmıştı.

