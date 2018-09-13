FİNANS

Benzine indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinde litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinde litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 13/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 15 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır".
Ayrıca; akaryakıt ürünlerinden kalorifer yakıtında 13 kuruş, Fuel Oil’de 10 kuruş, yüksek kükürtlü Fuel Oil’de 6 kuruş, gaz yağında da 17 kuruş indirim oldu. İHA

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benzin indirim Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) B akaryakıt

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