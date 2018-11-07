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Benzine indirim!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Benzine bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim yapılacağı duyuruldu.

Benzine indirim!

Dünyada ham petrol fiyatlarının 85 dolardan 72 dolara inmesi ve dolardaki düşüşle geçen hafta litrede 17 kuruş indirim yapılan benzinde bir müjde daha bekleniyor. Sektör temsilcileri, bugün akşamdan itibaren benzinde litre başına 20 kuruş indirim yapılacağını belirtti.

İndirim direkt pompaya yansıyacak. Mayıs ayından bu yana akaryakıtta döviz kuru artışının etkisini vatandaşa yansıtmamak için eşel mobil sistemi uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemle kur artışı ÖTV'den karşılanıyordu. Eşel mobil uygulaması benzinde sona erdi. Motorinde de devletin ÖTV alacağının iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Kasım sonu itibarıyla motorinde de 25 kuruşluk indirimin pompaya yansıtılacağı söyleniyor.

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benzin motorin indirim

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Mazotada yapın indirimi bre gafiller..
vay be ne indirim. kepçe ile zam yapıp kaşıkla indirim yapıyorlar.
mazot niye düşmüyor. 2 kez benzin indirimi oldu. çiftçi benzin mi mazot mu kullanıyor. sonra gıda enflasyonu şu oldu bu oldu.
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