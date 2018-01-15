FİNANS

Benzine zam geliyor

15 Ocak 2018 10:04

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam yansıtılması bekleniyor.

Benzine zam geliyor
Artan petrol fiyatları benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.
 
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı beklenmektedir. 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" ifadeleri yer aldı.
 
Bu açıklama sonrası benzine bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam yansıtılması bekleniyor. Benzinde yaklaşık bir ay önce de 8 kuruşluk fiyat artışına gidilmişti.
 
 
 

 

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Okuyucu Yorumları76 yorum
  • 8 Oy
    bu koyun sürüsü olduğu sürece her gün zam yapabilirsiniz ekonomi büyüyor avrupa bizi kıskanıyor maşallah
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  • 9 Oy
    hayırlıişler Türkiye durmakyok birilerinin açıklarını kapatmakiçin ..tekbirşeye ihtiyacınız var dahaçok çalışmak ..öyleki dahayeni mayışlarına 3.000 tl zam oldular ..
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  • 6 Oy
    KANAL İSTANBUL ZAMMI HAYIRLI OLSUN
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  • 0 Oy
    @sevrim75 O SEKİZ KURUŞLA OLMAZ. SIRASI GELİNCE SAĞLAM GEÇİRİRLER.
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  • 2 Oy
    Petrol zengini venezuelleda 1depo benzin 1.5tl
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  • 2 Oy
    hiç meeee leyen yok burada hayırdır....
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  • 1 Oy
    bu ülkede hiç bir şey düzelmez
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  • 1 Oy
    Hükümetin umurundamı onların araçlarının yakıt parasını nasıl olsa devlet karşılıyor.
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  • 1 Oy
    VATANDAŞA DEĞİL ZENGİN STOKÇUYA ZAM GELİYOR İSTİF YAP DEMEK İSTİYORLAR ESKİDEN BÖYLE BİŞEYMİ VARDI.....
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  • 1 Oy
    YOLLARDA TOPLU TAŞIMA KULLANANLAR RAHAT Bİ NEFES ALIR GİDECEGİ YERE TEZ GİDER.BENİM DEPO 2.3 KURUSA DOLUYOR AK BİL ÇOK RAHATIM
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  • 1 Oy
    8 yetmez yapmışken 80 yapın ugrsşmayın yazık sakıp aganın dediği gibi vah vah vah
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  • 1 Oy
    Resmen yabancı şirketler tarafından sömürge ülkesi olduk.Hele petrol şirketleri.Devlet bir yandan çöküyor vatandaşa,Yabancılar bir yandan.
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  • 1 Oy
    devam boyle devlet baba hic durmadan zam yola devam durmak yok
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  • 1 Oy
    gel gel bizler alışkınız nasıl olsa. 3 gün konuşur 4. gün unuturuz.
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  • 1 Oy
    DEVLET BUYUK ŞEHİRLERDE 10 TL YAPSIN ÖMRUMUZ TRAFİKTE EGZOZ DUMANLARI ARASINDA GEÇIYOR KANSER ALDI BASINI GİDİYOR.EN HIZLI EN RAHA EN UCUZ TOPLU TASIMA BEYLER
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  • 1 Oy
    vurun abalıya bu millet bu zamları taşır .siyasiler il il kongrelere koşarken bütçeden harcanan paralar nereden çıkacak hakkımı helal etmiyorum tüyü bitmemiş yetımın hakkını yiyenlere
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  • 1 Oy
    Ben hep 50 TL'lik alıyorum diyenler burada mı?
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  • 1 Oy
    ALMANYA BIZI KISKANIYOR :D VER MEHTERİ GELSN :D
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  • 1 Oy
    somurdunuz bizi be inşallah 19 seçimlerinde yıkarlar sizi bu koltuktan akaryakıt da rekor kırdık ülke olarak vergi zaten söylemeye gerek yok
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  • 1 Oy
    Demek ki neymiş? boşuna hükümet değiştiriyormuşuz, çünkü devlet hiçbir şeye müdehale edemiyormuş. boşuna oy kullanıyoruz..
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  • 1 Oy
    Az bile 10 tl olsun kendi düsen aglamaz
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  • 1 Oy
    Zam istemeye sıra gelince,evlerin fiyatları doping yapınca,kadro kadro diye bas bas bağırmaya sıra gelince en önde saf tutanlar güzelim vatanımızın bekası ve ekonomik kriz yaşamaması için birkaç kuruşluk zam olunca niye zoruna gider anlamış deilim kardeşim madem yakıt alacak gücün yok binme dolmuşlara git bin herkes haddini bilecek bu yapılan zamnlar hükümete özel deil her hükümet döneminde yapıldığı gibi yapılması gereken birşey.Sen kalkıp 10 yıl önce aldığın maaşla şuan aynı maaşımı alıyorsun cahil cahil yorumlar yapıpta kimseyi kasmaya çalışmayın ve elinizi vicdanınıza koyun bence nokta....
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  • 1 Oy
    bizim türkiye halkı gibi akıllı uysal bir toplum görmedim. yunanistanda 3 ayda yakıta 2 kere zam koyuldu diye halk sokaklara döküldü ve o zam geri çekildi bizde her hafta zam var ama nede olsa çok uysalız sorun yok. bu kadar para nereye gidiyor hiç sorgulayan yok. yoksa ülkemizde bulunan 5 milyon suriyelinin bağlandığı maaşlara olmasın...
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  • 1 Oy
    beylr jet hızıyle ıyıye gıdıyoruz gurcıstandan ptrolmu çıkıyor orda lıtrsı daha 3 lıra olmadı bızde 6 tl ye koşuyor bravo doğrusu gıdışat ıyıdeğil bu iş nasreddın hocanın fil hıkayesıne döndü bilenlr bilir bu hikayeyi
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  • 0 Oy
    Zam deyipte fetöcülük, bölücülük,vatan hainliği yapmayın. Bu ''fiyat ayarlamasıdır.'' YERSEN...
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  • 0 Oy
    günahımızdan vebalimizden kurtulamayacaksınız sırtımıza yüklediğiniz zamlar vergiler yüzünden burnunuzdan çıkacak inşallah
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  • 0 Oy
    Ben hiç kızmıyorum hatta az bile yapıyor biz bunları sonuna kadar hak ediyoruz inim inim inliyoruz celladı na aşık olmuş gibi hâlâ gidip destekliyor oy veriyoruz sonra gelip burada dert yanıyoruz bence az bile hükümet sonuna kadar devam et hak ediyoruz biz sadece ne söyleseler alkışlıyoruz hakkımızı arayıp tepkimizi gõstermiyoruz
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  • 0 Oy
    ekonomide ard arda güzel haberler geliyor. :)
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  • 0 Oy
    Ülkemiz zamlarla büyümeye devam ediyor. Ver mehteri veeerrrrr.
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  • 0 Oy
    20 tl olsun ne olacak millet sadece yazıyo ,ben ayda 300km yapmıyo ihtiyacım olursa oda cok acil olacak binerim aracıma ,e bakıyom trafik hallac pamuğu hem ağlarım hem konuşurum olmaz ya ağlamıyacanız yada konuşmayacaksınız,cok değil burda herkes bu yazıları göz ucuda olda bakıyor 5 ay sonrasına tarih belirtin 15 gün kontak acmayın bakın neler olacak
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  • 0 Oy
    aa gercektenmi geldimi zamm yuh bee haber verseydiniz bari kınıyorum esefle =)
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  • 0 Oy
    Bu ne kardeşim bu ne ya yapacaksanız adam gibi yapın 1lira yapın 2 ay zam yapmayın bu millet birsey demez
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  • 0 Oy
    3 gün öncede bir zam olmuştu. Aktroller koyun gibi seviniyordur.
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  • 0 Oy
    her kim benim hakkımdan çalıyorsa onun taaaaa
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  • 0 Oy
    HABER VERMEYİN KARDEŞİM. HÜKÜMET GEÇİRMEDİĞİNDE HABER VERİN. HAK EDEN BU MİLLET ALIŞTI BU ZAMLARA.
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  • 0 Oy
    almayalım dıye yazı yazan dallamalar memlekette ayaklanma olsa marketlerı ılk boşaltanlarsınız bunu bılmeyecek ne var bır evde 5 araba olacagına 3 araba olacagına karısının agzını kapatmak ıcıcn karısına a ayrı ogluna ayrı araba alacagına 10 tl olsun tabııkı lıtresı.. her onune gelen bınmesın toplu ulasımı kullansın herkes.akaryakıt kullanılmayınca zaten otomatık olarak dusecek zama zam zam zam dıyen hıyar tek kişi arabasıyla karşıdan buraya gelıp köprude trafık yapıyorsa e 6 da e 5 te adım adım gıdılemıyorsa bırakın 10 tl olsun zoruna gıden yururyerek gıtsın saglıklı ol
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  • 0 Oy
    daha hala % 11 büyüdük yalanına inanan var mı ? cidden var mı çok merak ettim :D
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  • 0 Oy
    Vergiyle, zamla, halkın ümüğü sıkıla sıkıla ülke yönetiliyor. Devam böyle, bize az bile.
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  • 1 Oy
    ben 20 tl lik. alıyorum. değişen bişey olmuyo.
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  • 1 Oy
    Şikayet yok ,adam 30 tl araba ya mazot alıyor ,alanları etkilemiyor.
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  • 39 Oy
    benzinin fiyatı gayet normaldir. benzine pahalı diyen cehapelidir.
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