Benzine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesinde seyretmesi, benzine zam olarak yansıdı.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) bu gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam geleceğini duyurdu.



PÜİS'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "25.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.24.01-25.01.2018 tarihlerinde Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.



Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 5,68 TL'den 5,80 TL'ye, Ankara'da 5,73 TL'den 5,85 TL'ye, İzmir'de 5,69 TL'den 5,81 TL'ye yükselmesi bekleniyor.



Benzine 16 Ocak'ta da 8 kuruş zam yansıtılmıştı. Benzinin litre fiyatı 12 kuruşluk zamla birlikte yeni yılın ilk ayında 20 kuruş zamlanmış olacak.