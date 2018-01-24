FİNANS

Benzine zam geliyor

24 Ocak 2018 09:52

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin grubunda 12 kuruş zam yapılacağını bildirdi.

Benzine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesinde seyretmesi, benzine zam olarak yansıdı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) bu gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam geleceğini duyurdu.

PÜİS'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "25.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.24.01-25.01.2018 tarihlerinde Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 5,68 TL'den 5,80 TL'ye, Ankara'da 5,73 TL'den 5,85 TL'ye, İzmir'de 5,69 TL'den 5,81 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Benzine 16 Ocak'ta da 8 kuruş zam yansıtılmıştı. Benzinin litre fiyatı 12 kuruşluk zamla birlikte yeni yılın ilk ayında 20 kuruş zamlanmış olacak.

 

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Okuyucu Yorumları72 yorum
  • 45 Oy
    akdenizli hiç 12 kuruş inmediki mynet büyük indirim yazsın.Sen memnunsun herhalde tepkini tersten veriyorsun.Senin gibiler oldukça 12 kuruş değil 10 tl birden zam gelse gikiniz çıkmaz.
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  • 41 Oy
    bir toplum var dır güdmek gerekir bu toplum bu halk bunlara laik ki bunları yaşıyor hak ediyor inşallah erdoğan bi seçim daha kazanır ve o zaman istediğini alır
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  • 44 Oy
    Ver Mehteri... Ver Mehteri..
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  • 38 Oy
    Çok güzel bugün depoyu fulleyecektim zaten , yarın fulleyeyim. Devletimiz daha çok geçirsin , alıştım artık bir şey girmeden rahatlayamıyoruz.
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  • 8 Oy
    @tatoglubilisim bende 1 ay daha bekle.
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  • 7 Oy
    @tatoglubilisim depoyu fullemek kimin haddine.
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  • 44 Oy
    sanki savaştan önce benzin fiyatları ucuzdu. bazı insanlara ne yapmam değişmez. yazık güzelim ülkeye
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  • 22 Oy
    ahmet maaşının 5/1 ile kirasını ödedikten sonra.. kalan gelirinin 9/1.2 ile fatura ve mutfak giderlerini karşılayıp.. arta kalan sıcak parayla geçen aydan kalan borçlarının 4/1 ni kapatıp üzerine kapanan rakamın iki katı kadar borçlanmaya yer açıp.. elinde avucunda kalanla bir gece sıcak uyku uyuduktan sonra huzurla uyandığı yeni günde tahmin ettiğinden daha fazla borcu olduğunu öğreniyor..bu günler geçecek deyip kendine yatırım yapma amacında olan ahmet kahvehanedeki gazete ekinde yer alan çengel bulmacayı bedava temin etmenin mutluluğuyla kişisel gelişimi için bir adım atmış oluyor.
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  • 18 Oy
    Borsa da tarihi rekor deniyor 118 bin i asti diye dillendirilirken sabah i benzine zam .. Bune perhiz bune lahana turşusu kardesim, bu halk gormüyormu bunu yahuuu. Ehh boyle yağlı yağlı geciriyorlar halka, maalesef halk ta pek bir mulayimm. Zengin %100 zenginligini artirirken mulayim halkta daha simdiden 12 kuruşluk lokmayı yedi bile ...
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  • 16 Oy
    Zam İlaç gibi zam yapıldıkça millet relaks oluyor, aksi halde zam geç kalınca millette bir tedirginlik niye zam yapılmıyor diye................
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  • 6 Oy
    @may_frend süperdi
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  • 10 Oy
    ELEKTRİKTE KAYIP-KAÇAK BEDELİ zorbalığını yargı düzeltirdi.RTE ve AKP milletini ve ülkesini öyle seviyor ki!KANUNLA BU YASALAŞTIRILDI. RTE ve AKP milleti öyle seviyorlar ki İHANET-HIYANETLİKLERİNİ ALENEN YAPIYORLAR VE İTİRAF EDİYORLAR Kİ me me meler ALKIŞ ALKIŞLA KARŞILIK VERİYOR. RTE ve AKP devletin neyi varsa satıyor,90 MİLYAR DOLAR ÖZELLEŞTİRMENİN YANINDA 1 TRİLYON DOLARA GİDEN BORÇ STOKU yapıyor amma me emeler olsun 29 MİLYAR IMF borcu ödedikya . KISACA KAZIĞIN BOYU ARTTIKÇA ME ME MELER DAHA ÇOK BAĞIRARAK EYİ EYİ diyor.
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  • 10 Oy
    brent petrol 40 dolarlara kadar inince indirim olmuyor da çıkınca niye zam oluyor ?? hey yavrum heyy...
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  • 8 Oy
    Hiç kimsenin umurunda değil verin zammı ! Oldum olacak 10 Lira yapın gitsin, hiç olmazsa bir kaç yıl zam haberi duymayız olur biter. Zaten 7 Liraya ayak dayadı!!! ...
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  • 8 Oy
    HER ZAMLA BİRLİKTE HÜKÜMETİN TOPLADIĞI KDV+ÖTV MİKTARI ARTIYOR.BENZİNDEN ALINAN VERGİ 10 GÜNDE KASAYA GİRİYOR.EN SAĞLAM EN KOLAY EN GARANTİLİ PARA TOPLAMA YÖNTEMİ.BU ZAMLARIN NEDENİ "ALIŞTIK ARTIK" AHMAKLARI BU AHMAKLAR HER ZAM GELİNCE OTUZİKİ DİŞİNİ GÖSTERİP "ALIŞTIK ARTIK" DEDİKÇE BU ZAMLARIN ARKASI KESİLMEZ.HER MİLLET LAYIK OLDUĞU İDAREYİ BULUR.ZAM GELDİKÇE BENZİN SATIŞI ARTIYOR.SATILMAYAN ÜRÜNE HİÇBİR KİMSE ZAM YAPAMAZ YENİK PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ MİLLET KAZIK YEDİKÇE DAHA FAZLA KAZIK İSTİYOR HÜKÜMET DE ELEKTRİK DOĞALGAZ BENZİN KAZIKLARINI ARKA ARKAYA ATEŞLİYOR DURMAK YOK ATEŞE DEVAM
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  • 7 Oy
    Allah belanızı versin dolar yükselince bahaneyle zam dolar düşüyor hala zam haram olsun
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  • 7 Oy
    bizi zamlarla korkutamazsınız .. para çok asgeri ücretlide. ver allahım ver .
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  • 24 Oy
    10tl olsa ne yazar? reisime can feda. dur youtubeda mehter açayım da dinleyeyim.
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  • 6 Oy
    Allah gözünüzü doyursun, ne diyim ben size he ne diyimmmm. satacam arabayı bundan sonra bisiklete binecem anasını satayım. yok size benzin parası bundan sonra
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  • 6 Oy
    zammm yapistir yuklenin millete ohal var savas var nasilsa ses cikaramazlar dimi yuklenin garibanin uzerinden gecinirsiniz anca yazik helal etmiyorum hakkimi 7 den 70 e haram olsun
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  • 8 Oy
    mynet istanbul 6.80 izmir 6.81 yazmışsın ne o insanları bu fiyatlara alıştırmaya mı çalışıyorsunuz zaten sırtımızda bir donumuz kaldı
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  • 6 Oy
    ak koyunlar bundan grur bile duyar..ac yatarlar ama kimseye laf söylemezler..sorgulamayan bilinçsizce oy kullanan kimseye hakkım helal değil.. bunca eziyetin sacmaligini biz de çekiyoruz cunku
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  • 6 Oy
    BÖYLE ÇİN İŞKENCESİ GİBİ KURUŞ KURUŞ ZAM YAPMAYIN BİR GECEDE LİTRESİ 200 LİRAYA ÇIKARILSIN. BİR DEPO ONBİN LİRAYA DOLSUN.SATIŞLAR DÖRDE BEŞE KATLAR İNANIN. ARAMIZDA "ALIŞTIK ARTIK" AHMAKLARI OLDUĞU SÜRECE ZAMLARIN SONU GELMEZ.BU ALIŞTIK ARTIK AHMAKLARI EVİNİ SATAR KREDİ ÇEKER YİNE DE DEPOYU DOLDURUR
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  • 5 Oy
    millet ile dalga geçiyolar yapın 6 lira düz hesap herkes mutlu olsun
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  • 5 Oy
    AZ BİLE.....
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  • 5 Oy
    tepki yok bişey yok zam gelse ne gelmese ne
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  • 4 Oy
    akkoyunlar sevinsin. zamsiz gun yok. hakkim haram zehir zikkim olsun. iki kurus para kazaniyoruz 10 kurus vergi oduyoruz
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  • 4 Oy
    Ülke çapında tüm araç sahipleri biraz dişimizi sıkıp bir hafta kontak kapatıp benzin almasak bu zamları yapamazlar.benzin almazsak bayiler satış yapamaz stoklar şişer nakit akışı durur en önemlisi hükümet vergi toplayamaz satılmayan benzini denize de dökemezler stokları eritmek için mecburen fiyat indirimine giderler en geri zekalı tüccar bile satamadığı ürüne zam yapmaz her zam geldikçe alıştık artık ahmaklığı içinde aç kurtlar gibi pompaya saldıranların yüzünden bu zamlar yapılıyor biraz gururlu olalım toplutaşımaya binelim yürüyelim ama araba çıkarmayalım benzin almayalım tepkimizi koyalım
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  • 4 Oy
    sacmalığa bak.petrol fiyatlari inince düşürülmüyor da çıkınca petrolden dolayi zam geliyor deniliyor..işinize nasil gelirse ayagi..yiyin efendiler yiyin
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  • 3 Oy
    Petrol Kralı Venezuellada 1depo benzin 1.5tl Fakat aylık asgari ücret 19dolar olduğu için kimse araba alamıyor. Bu yüzden günlük üretilen 3milyar varil petrol yani türkiyenin tüketiminin 4katı petrol satılıyor.Ülkede kıtlık varmış yiyecek karşılığında petrolerini alsak olmazmı
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  • 3 Oy
    Mevcut iktidara oy verenler yapılan zamlara tek bir söz demeye hakkınız yok ha bunu bilin istedim
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  • 3 Oy
    Helal koçum nasılsa ortam müsait millet ne yapsanız ses çıkarmaz geçirin fırsat bu fırsat millet gazı aldı gidiyor kimse zammın falan farkında olmaz
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  • 3 Oy
    arabayı satıcam artık.uberle gezerim.yada metro.ne gerek var
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  • 4 Oy
    Allaha şükür olsun ki bu hükümete 2006 seçimlerinden bu yana oyum nasip olmadı. Rabbim nasipte etmesin inşallah
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  • 2 Oy
    Yazımı okuyan arkadaşlar, lütfen bir yerde bir arkadaşınızı beklerken, aracınızı stop edin. boşa çalışması hem cebinize, hem çevre kirliliğine yol açıyor. ben eğer hakkım var ise en azından soluduğum havayı kirlettikleri için, bir yerde birisini beklerken boş yere araçlarını dakikalarca çalıştıran, stop etmeyen kişilere, hem israf ettikleri, hemde hava kirliliğine sebep oldukları için hakkımı helal etmiyorum. insanlar okadar rahatına düşkün olmuşki, sınav olduğu günler okul bahçelerinde görüyorum 45dakika boyunca aracını çalıştırmak... sanki stop edip beklese aracın içinde soğuktan ölecek.
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  • 4 Oy
    efrin operasyonunun faturasını halka ödetecek akp sırf ordaki öso terör örgütü rahat etsin diye birde şehitler veriyoruz yazıklar olsun
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  • 2 Oy
    10 tl olmassa. nediyeyin binmeyin arabalara binmeyin. bak ne oluyor her cıkan yeni arabayı satın almayın badava vermesseler görün
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  • 2 Oy
    Gönder bekliyoruz...
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  • 3 Oy
    arabayla ilgili herşeye zam gelsin abi mümkün olduğu kolay kolay kimse araba alamasın artık yollar trafik sokaklar boşalsın artık biraz
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  • 8 Oy
    İstanbul ve İzmirdeki fiyatları 1tl yalnış yazmışsınız 6.80 değil 5.80 olacak
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  • 11 Oy
    TÜRKİYENİN BEKASI İÇİN KULLANILACAKSA BU ZAMLAR HELAL OLSUN ÜLKEME
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  • 627 Oy
    12 kuruş için ""büyük zam"" yazmışsınız.. 12 kuruş inince de "büyük indirim" yazacak mısınız ?
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  • 205 Oy
    @akdenizli.2 lale litre hesabına vur bakalım mallar merak etme sen 12 krş hayatta indirim olmaz
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  • 19 Oy
    ne zaman indirim okduki
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  • 723 Oy
    zama karsıyım. ama ülkemiz savasta. Türkiyemizin gelecegi icin savasiyor. Hersey feda olsun.
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  • 398 Oy
    @akbaserhan81 yanlış dış politikaların sonucu
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  • 211 Oy
    @akbaserhan81 savaştra okeyde 1 ayda 3 -4 kere zam oluyo be kardeşim
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