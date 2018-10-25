FİNANS

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün geceden geçerli benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldığını, eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 8 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 50 kuruş, benzinde 20, otogazda 75 kuruş oldu.

KAYNAK: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
benzin akaryakıt indirim EPGİS

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dolar 7 liradan 5.7 ye indi, petrol varil fiyatı 86 dolardan 75 dolara indi biz hala eşsel sistemden kazık yemeye devam ediyoruz..
ya anlamadigim indirim yapiliyor pompa dun 3.92 idi bugun 3.93 olmus nasil oluyor bu anlamak mumkun degil
ya anlamadigim indirim geliyor dun benzin pompa 3.92 idi bugun 3.93 olmus nasil is bu
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