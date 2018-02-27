Benzinin litresine zam geldi

Benzin fiyatlarına zam geldi

Benzine yapılacak zammı Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinden duyurdu.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denilmişti.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da zam yapılmış ve fiyatlar 13 kuruş artmıştı.

Benzinde ise Şubat ayı içerisinde fiyatlar iki ayrı kere düşürülmüş ve benzilinin litre fiyatı toplamda 28 kuruş indirimle 5.55 liraya gerilemişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,58 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,52 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,54 liradan 5,65 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 14 Şubat'ta 11 kuruş indirim yapılmıştı.