FİNANS

Benzinin litresine zam geldi

27 Şubat 2018 16:55

Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 11 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla, benzinin litresi İstanbul'da 5,52 liradan 5,63 liraya çıktı

Benzinin litresine zam geldi
Benzin fiyatlarına zam geldi
 
Benzine yapılacak zammı Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinden duyurdu. 
 
PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denilmişti.
 
Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da zam yapılmış ve fiyatlar 13 kuruş artmıştı.
 
 
Benzinde ise Şubat ayı içerisinde fiyatlar iki ayrı kere düşürülmüş ve benzilinin litre fiyatı toplamda 28 kuruş indirimle 5.55 liraya gerilemişti.   
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,58 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,52 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,54 liradan 5,65 liraya yükselecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 
Benzinin litre fiyatına en son 14 Şubat'ta 11 kuruş indirim yapılmıştı.
 

 

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Okuyucu Yorumları167 yorum
  • 18 Oy
    HARUN GİBİ GELDİLER KARUN BUNLARI GÖRSE çok fakirim diye deli divane olurdu --hişndsitan suriye libya gibi ülk eolduk kral karununu sollayan zenginlik akp liler ihalelerle artık para koyacak yer bırakmadılar ama ülke ekonoımisi bağırıyor o değilde açlıktan nefesi kokan yalakalar halen akp diye fink atar
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  • 60 Oy
    Bana neee arabası olan düşünsün inşallah litresi 500 tl olur turkiyede araba alıcak kadar kerizmiyimmm
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  • 29 Oy
    @erginbellier kardeş demekki sen artık her yere yaya yürüyorsun dur
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  • 1 Oy
    @erginbellier SENİN GİBİ DÜŞÜNENLER OLDUĞUNU BİLDİKLERİ İÇİN YAPIYORLAR İNAN..ARABAN OLMAYABİLİR YEDİĞİN İÇTİĞİN ARAÇLA GELİYOR ŞEHİRLERARASIDA OTOBÜSE BİNERSİN...DOLMUŞADA BİNMEZSİN.......
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  • 26 Oy
    oy oy oy arabam yok . umrumda değil. hak ediyorlar. almayız mazot yakıt.2 hafta. otobus , yada yaya gidin hemşerim işinizde. bakın neler olur gerekirse 1 ay yapın bunu
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  • 7 Oy
    @duranatilla BU EKMEĞE DE ZAM DEMEK AMA
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  • 6 Oy
    @duranatilla Allah senden razı olsun en güzel cevap
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  • 22 Oy
    m haberlerine kafayı fazla takmıyorum.alıştık artık.
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  • 16 Oy
    yine bir tane troll yok bu haberde offf hep işinize gelen yerdesiniz
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  • 15 Oy
    15 gün delikanlı olun be...! Ben zaten hep 50 liralık alıyorum..! AKP+MHP koalisyonu da geçirici demek. Hani koalisyonlar ülkenin sonu diye bağıran bunlar değil mi idi? Fıtratımızda kuzular sayesinde bunu yemek var ise, geçirsinler .OHHHH deyin de geçirilenin zevkini çıkarın. Haftaya kadar idare edin.
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  • 17 Oy
    Haydi DOSTLAR Gelin DEMOKRATİK HAKKIMIZI Kullanalım, Zorunlu Olmadıkça Özel Araçlarımıza Binmeyerek ! ! ! ! ! FOSİL YAKITLARI Kullanarak Çevreyi KİRLETMEYE Daha Az Katkı Verelim ! ! ! ! CARİ AÇIK Oluşmasına Katkımızı Azaltalım ! ! ! ! ÇOCUKLARIMIZIN Geleceğine Daha Fazla İPOTEK Koymayalım ! ! ! ! EMPERYALİSTLERİN Kazançlarının KATLANMASINA İzin Vermeyelim! ! ! ! Zorunlu Olmadıkça, İmkanımız, Zamanımız ve Sağlığımız El Verdikçe Yapmaya Çalışalım. Saygılarımla
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  • 23 Oy
    arkadaşlar saraya para lazım..evet diyenler nerdesiniz?doğru ya bi kısmı fabrika kapıları önünde kapatılmasın diye bekliyo,koyunlar sizi
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  • 26 Oy
    ben farki anlamıyorum eskiden de 100 TL lik benzin alıyordum şimdide 100 TL
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  • 13 Oy
    BEN SABAHTAN DEPOYU DOLDURDUM 2.6 KURUSA FULLEDİM AKBİL
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  • 12 Oy
    "alıştık artık" ahmakları olduğu sürece bu zamların arkası kesilmez ülke çapında tüm araç sahipleri bir hafta benzin almasak bu zamları yapamazlar biz benzin almazsak bayiler satış yapamaz tüpraş stokları şişer nakit akışı durur sektör krize girer en önemlisi hükümet vergi toplayamaz mecburen fiyatlar düşürülür tüketim en büyük güçtür gücümüzü gösterelim bir hafta benzin almayalım yürüyelim otobüse dolmuşa binelim arabaları çıkarmayalım alıştık artık ahmaklığını bırakalım ben hep 100 liralık alıyorum cıvıklığını bırakalım bize bu aptal muamelesini reva görenlere dersini verelim boykot yapalım
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  • 11 Oy
    olsun akp liler hep 50 liralık aliyor zaten
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  • 13 Oy
    BEN BU AKARYAKIT FİYATLARINA BELA OKUMAKTAN BIKTIM SİZ ZAM YAPMAKTAN BIKMADINIZ.ALLAH BİN BİN BELANIZI VERSİN.GİDİN BİZİM MEMLEKETİMİZDE KRALLAR GİBİ YAŞAYAN SURİYELİ SOYTARILARDAN ALIN VERGİLERİ.
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  • 9 Oy
    bu artışı protesto için herkes toplu taşıma araçlarını kulllansa, acil olmadığı sürece arabaya binmese, bunu bir hafta sürdürebilse bakın ne oluyor.
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  • 8 Oy
    NE OLDU MAKARNACİLAR ??NEYMİS AVRUPA BİZİ KİSKANİYORMUS VAH VAH BETER OLUN...
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  • 7 Oy
    Ne düşüneyim tüm yorumlara aynen katılıyorum helel olsun birde harekatın ekonomiye etkisi yok dıyordu birileri
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  • 7 Oy
    RESMEN MİLLETİN AYARLARI İLE OYNUYORLAR DALGA GEÇİYORLAR BU NEDİR YA ZAM ZAM İNDİRİM BİNDİRİM AYIP YA VER MEHTERİ
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  • 9 Oy
    a haber izleyen cahil millete ne anlatsan bos. ne ulke kaldi ne ekonomi. seker fabrikalarinin ozellesip satilmasini iyi bir sey gbi gosteren a habere de onu izleyenlerede ulkeyi bu hale getirenlerede lanet olsun.
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  • 12 Oy
    Ben hep 100₺ lik alıyorum farketmez....
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  • 6 Oy
    rezillik
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  • 6 Oy
    müstahaktır bu millete ..yetmez 10 lira yapın...kimsenin sesi bile çıkmaz....
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  • 5 Oy
    Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar yada indirimler maliyetle belirlenmiyor. Maliyetle belirlense idi şu anki fiyatlarından çok daha aşağı olurdu.
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  • 5 Oy
    Benzin 10tl olsun ülke dış mihraklar ile mücadele de , Başkomutan ne derse neyi uygun görürse biz varız. fakirler düşünsün
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  • 5 Oy
    petrol fiyatları dünyada artmıyor dolar türkiyede yükselmedi peki bu neyin zammı devlet bu işe el atmazsa bende onlara OY ATMAYACAĞIM...
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  • 5 Oy
    Ver coşkuyu Dombara calınsın Dobra ver coşkuyu.... sat satt bitmedi ne fabrikalara ne guzel yerşer merralar ver coşkuyu angutlara az bile surriye yi doyurcan seferlik cıkcak ver coşkuyu Dombaraaaa
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  • 4 Oy
    46000 bin tl olan aracın ÖTV si %45 etti 66700 tl KDV si %18 etti 79300 TÖRKİŞ LİRA daha bunun damga pulu masrafı yok. KDV Helal olsun yol olarak geri dönüyomuş . amaaaa ÖTV mi Helal etmiyorum ne olarak geri dönüyor onu bilmiyorum
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  • 4 Oy
    ben hep 50 tl yüklüyom benana
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  • 3 Oy
    Üretmeyen bir ülkede tek çözüm bu, vatandaşın cebi.
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  • 3 Oy
    AKP NİN BAHANESİ AFRİN OLUR ONLARDE BAHANE ÇOK NASIL OLSA CEPLERİNDEN BİR KURUŞ ÇIKMIYOR SALTANAT MERCEDESLERE BİNİYORLAR
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  • 3 Oy
    Ekonomi aynı mehter marşı gibi 2 ileri bir geri yapıp milletin gazını alıyorlar. Bir kez olsun toplumsal birliktelik sağlayıp bir tepki göstermeyi beceremedik. Evet ben özel aracımı kullanmayacam var mısınız toplu taşım araçlarını kullanmaya. Bakalım toplum buna ne kadar ayak uyduracak. Çok değil bir kaç gün bile uygulansa büyük etki yaratacaktır. Herkese saygılar.
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  • 3 Oy
    sürekli sabit miktar ödiyerek alırsanız ( mesela sürekli 100 TL )zamdan etkilenmezsiniz diye açıklama gelirse şaşırmayın zaten şaşırma özelliğini yitirmiş toplum ollmamızada bir şey kalmadı az sabır.
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  • 2 Oy
    ohhhh mmmmmmaah çok güzel nasil eğleniyor muyuz?
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  • 2 Oy
    Lütfen zam diye yazmayın Kimyam bozuluyo Rica etsem Güncelleme diye yassanız. tşkrl
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  • 2 Oy
    Bu sofracık, efendiler ki iltikaama muntazır Huzurunuzda titriyor bu milletin hayatıdır; Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır! Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır... Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?.... Bütün sizin efendiler konak, saray, gelin alay, hazır hazır kolay kolay Verir zavallı millet, ne varsa malını, hayatını, ümidini, ...hemen yutun, düşünmeyin haramını helalini...HAN-I Yağma-TEVFİK FİKRET
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  • 2 Oy
    yedi düvelin bükemediği bileği ekonomik krizler ve zamlarla büktürdünüz, helal olsun!
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  • 1 Oy
    birgünde biz zamyaparız aracları satarız
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  • 1 Oy
    arabayı kitleyecem en son garaja.garaj yok da yok anasını satayım.var sayalım, yattığı yerden vergisiydi puluydu ıvırı ve zıvırıydı birde işlemeyen demirin pas tuttuğunu sayarsak, aşağısı sakal yukarısı bıyık. So nereye tüküreceyikk ? :s en iyisimi mehter dinleyekte kendimize gelek hemi gardaşlar???
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  • 2 Oy
    adamların arabası bile yok lafazanlık yapıyorlar. bilmeyende sanki her gün gaz benzin alıyor zanneder.
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  • 24 Oy
    İNDİRİMLERDE NEDEN KONUŞMUYORUZ. 10 GÜN ÖNCE 11 KURUŞ İNDİRİM OLDU. BÜYÜK İNDİRİM YOLDA DENMEDİ. ARKADAŞ 2000 Lİ 1990LI YILLARDA HERGÜN ZAMMI UNUTTUKMU TÜRK HALKI ÇABUK UNUTUYOR. KUSURA BAKMAYIN ZAM LAZIMSA YAPILIR. EKONOMİNİN GEREĞİDİR.YAĞPILMADIĞI YILLAR NEDEN KONUŞUP ZAM YAPILMIYOR NEDEN DİYE SORULMUYOR. BEN GENEL KONUŞUYORUM HÜKÜMET KİM OLURSA OLSUN DOĞRU DOĞRUDUR.
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  • 28 Oy
    itiraz edenler en üst sınıf insanlar satın arabanızı kurtulun zamlardan binin otübüs ve ya minübüse millet olun
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  • 0 Oy
    @5112870 Zamanın en büyük ihtiyaçlarındandır. (At,avrat,silah gibi) En doğru yol yakıtı boykot etmektir değerli kardeşim.
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